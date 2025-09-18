Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Silhuettquiz: Ser du vad det är för pryl på bilden?
FX9
Medlem ★
●
Visa signatur
5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
Flutters
Medlem ★
●
Visa signatur
ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1
shugge
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4
JonatanR
Medlem
●
Visa signatur
Citera för svar!
Detta må inte längre vara min primära dator men står kvar vid TV:n så den får ligga kvar ändå!
MB: Asus Maximus III Gene CPU: I7 860 4ghz HT Kylning: Antec 920 GPU: EVGA 770 2GB RAM: Corsair 12GB 1600mhz XMS3 2x2GB + Vengence HP 2x4GB SSD: Samsung EVO 840 120GB HDD: Samsung 1Tb 7200rpm, Seagate 2TB 7200rpm Chassi: Fractal Design Define Mini
SirMacke
Medlem ★
●
Visa signatur
[ Corsair 3500X ] [ Corsair HX750i ] [ AMD Ryzen 9800X3D ] [ Asus 4080 Super OC ] [ Asus TUF X870-Wifi ]
[ 32GB G.Skill Trident Z5 Neo 6000Mhz DDR5 ] [ Samsung 990 Pro 2TB + 960 EVO 500GB ] [ Logitech PRO X 2 ] [ Corsair H115i ] [ Win11 ]
tjobbo
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 7 7800X3D
ROG Astral GeForce 5080
HyperX 32GB DDR5 6000MHz
WD SN850 1TB
ASUS ROG Strix 27" WOLED
D-J
Medlem
●
wargreymon
Medlem ★
●
blunden
Medlem ★
●
Visa signatur
Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q
Mindfighter
Medlem ★
●
Visa signatur
Amd o Apple