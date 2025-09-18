Relevanta tekniska prov för nyanställd webbprogrammerare

Hej!

Vi är för närvarande i en rekrykteringsprocess och söker en webbprogrammerare. Vi är ett mindre företag där det krävs ett stort intresse och goda kunskaper för att trivas. Vi tycker inte att traditionella "leetcode-tester" är så relevant för vår verksamhet utan värdesätter många andra saker hos de vi arbetar med. God teknisk kunskap är såklart högst relevant men vi tror också att detta är något som en intresserad och driven person kan bygga upp längst vägen.

Vi skulle vilja göra något slags tekniskt prov på intervju men vi vill heller inte ställa orealistiska och fåniga krav på den som kommer till oss. Vi vill snarare se att det finns en bra blandning mellan teknisk kompetens och förmåga att resonera kring problem som inte handlar om att implementera merge sort i assembly. Jag har suttit och funderat lite kring detta och det är svårt att veta exakt var man bör lägga sig i nivå.

Så jag är nyfiken på er erfarenhet när det gäller detta. Kunde vara intressant att ta del av ert resonemang.