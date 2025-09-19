Någon med NVIDIA-gpu som vill träna min ultralytics (yolo). Kommer att ta ett år med min macbook m1...

Hej!

Jag försöker göra en registreringsskyltsmodell för svenska skyltar. Har suttit i timmar för att förbereda träningsdatan. Ungefär 1000 organiska bilder med crops av registreringsskyltar och 6000 syntetiska. Men till min förvåning när jag skulle träna modellen på datan (macbook M1 2020, 16gb ram) så märkte jag att min maskin är väldigt långsam. ungefär 2h för 1 epok, och jag tänkte mig 60-80 epoker...

Jag tror att antalet träningsbilder är hyfsat inom ramen för att i slutändan få en bra modell.

Någon med snabbt grafikkort som är intresserad av att hjälpa till och träna modellen?