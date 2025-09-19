Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD smyglanserar nytt RDNA 3-grafikkort

Melding Plague

AMD smyglanserar nytt RDNA 3-grafikkort

Radeon RX 7700 blandar äldre arkitektur och rejält tilltaget grafikminne.

Läs hela artikeln här

Rå prestanda hamnar väl nära RX 7070 och RX 9060 Ti 16GB, 9060 är dock en nyare arkitekturer.
TechPowerUp; AMD Radeon RX 7700 XT

Men onekligen intressant, kommer ligga nära 7070 i prestanda, troligen gå snålare och ha 16GB, inte fy skam.
Just att få det att dra mindre ström är nog en stor orsak till nedskalningen, passar bättre i färdiga byggen.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 5700X | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/51gntq | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

