Tips om Hopfällbar racingstol

Hej!

Så, jag har köpt ratt ,pedal och växelspak av en kompis och tänkte köra lite Gran Turismo (och ev snowrunner).

Till frågan, jag har begränsat med plats och skulle vilja ha en hopvikbar racingstol. Den behöver inte vara minimalistisk utan hellre att den är bekväm och stabil.

Jag har googlat runt en del men ibland är det bättre att få det från hästens mun än någon betald youtuber eller testsida

Har ni några tips på en stabil och bekväm hopvikbar racingstol? alla tips mottages gladeligen!