Flashalsar min GPU?

Flashalsar min GPU?

Hej!

Jag har en i5 11600KF med ett 3070 kort, och när jag spelar CS2 så ser jag att GPU usage bara ligger på ca 50%, är detta något jag kan påverka eller är grafikkortet mkt bättre än vad CPUn är?

Mvh

Eftersom du inte ser full användning på gpu hålls du tillbaka av något annat.

Sen om det är hårdvaran eller typ vsynk eller fps cap kan vi inte riktigt säga upan att veta hur cpu användning på kärnorna spelet körs på osv ser ut samtidigt.

