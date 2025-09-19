Error meddelande Jellyfin (Trunas Scale)

Jag får den inte att fungera efter att jag har lagt till path till en SMB Share.
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 515, in run
await self.future
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 562, in __run_body
rv = await self.middleware.run_in_thread(self.method, *args)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 622, in run_in_thread
return await self.run_in_executor(io_thread_pool_executor, method, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 619, in run_in_executor
return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs))
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service/crud_service.py", line 294, in nf
rv = func(*args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/api/base/decorator.py", line 101, in wrapped
result = func(*args)
^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/crud.py", line 229, in do_update
app = self.update_internal(job, app, data, trigger_compose=app['state'] != 'STOPPED')
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/crud.py", line 267, in update_internal
compose_action(app_name, app['version'], 'up', force_recreate=True, remove_orphans=True)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/compose_utils.py", line 61, in compose_action
raise CallError(err_msg)
middlewared.service_exception.CallError: [EFAULT] Failed 'up' action for 'jellyfin' app. Please check /var/log/app_lifecycle.log for more details