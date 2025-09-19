Error meddelande Jellyfin (Trunas Scale)

Forum Datorer och system Server Tråd

Jag får den inte att fungera efter att jag har lagt till path till en SMB Share.

Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 515, in run
await self.future
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 562, in __run_body
rv = await self.middleware.run_in_thread(self.method, *args)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 622, in run_in_thread
return await self.run_in_executor(io_thread_pool_executor, method, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 619, in run_in_executor
return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs))
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3.11/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service/crud_service.py", line 294, in nf
rv = func(*args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/api/base/decorator.py", line 101, in wrapped
result = func(*args)
^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/crud.py", line 229, in do_update
app = self.update_internal(job, app, data, trigger_compose=app['state'] != 'STOPPED')
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/crud.py", line 267, in update_internal
compose_action(app_name, app['version'], 'up', force_recreate=True, remove_orphans=True)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/apps/compose_utils.py", line 61, in compose_action
raise CallError(err_msg)
middlewared.service_exception.CallError: [EFAULT] Failed 'up' action for 'jellyfin' app. Please check /var/log/app_lifecycle.log for more details

CPU: AMD Ryzen 5 5500 | CPU COOLER: Noctua NH-D15 | MB: MSI B-550 Gaming Plus | GPU: Gigabyte GV-RX580AORUS-8GB (Radeon RX580 8G) | RAM: 16 GB TridentZ 3200MHz DDR4 | SSD: OS/PROG/SPEL: 2x Kingston A400 480GB (Raid 0) | HDD (Lagring): 500 GB | Chassi: Cooler Master Storm Trooper (Windowed) | PSU: Coolermaster V1200 | Skärmar: 3x24" ACER - G246HLBbid 60hz + 1x24" ACER - GN246HLB 144hz

middlewared.service_exception.CallError: [EFAULT] Failed 'up' action for 'jellyfin' app. Please check /var/log/app_lifecycle.log for more details

Kanske permission eller mount problem med din smb share?

Kanske permission eller mount problem med din smb share?

