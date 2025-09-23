Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Garderobsrensning. Nya produkter!

Garderobsrensning. Nya produkter!

Rensar ut lite som jag har liggandes och som inte kommer användas.

Kör budgivning, och avslutar när priset känns ok.
Buda på en eller flera.

Phanteks Premium DRGB Lightning Kit för NV9 Vit
https://www.inet.se/produkt/6906243/phanteks-premium-drgb-lig...

Obruten förpackning.

Kingston Fury Impact 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CL40
https://www.inet.se/produkt/5306115/kingston-fury-impact-32gb...

Helt nya och oanvända. Dock bruten förpackning.
Corsair iCUE Link LS430 Aurora RGB Light Strips
https://www.komplett.se/product/1315917/datorutrustning/dator...

Obruten förpackning.
Phanteks D30 120mm PWM DRGB Fläkt (vit)
https://www.komplett.se/product/1243338/datorutrustning/dator...

Obruten förpackning.
Skulle jag ha missat något, är det bara att skicka PM och fråga.

Avslutar när priset känns rätt eller när inga fler bud läggs.
Säljer till vem jag vill, eller inte alls.

Chassi: Corsair 4000D Airflow Moderkort: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI
CPU: i5 13600K @ 5Ghz CPU kylare: Noctua NH-D15 Minne: Corsair Vengeance 32GB DDR5 6000Mhz CL36
GPU: MSI Suprim X RTX 3080 Nätagg: Corsair AX 860i OS disk: Samsung EVO 850 512GB SSD Lagringsdisk: WD 1TB & WD Green 2TB Tangentbord: Corsair Strafe RGB MX Silent Hörlurar: SteelSeries Arctis 7 2019 Skärm: Svive Pyx 34C801 Musmatta: SteelSeries Qck+ Mus: Corsair Sabre RGB

Corsair iCUE Link LS430 Aurora RGB ljusstrips
200 + porto

Noterat!

