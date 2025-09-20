Med rigoröst testprotokoll i hand skall SweClockers få fram svaret på frågan vilken är världens bästa gamingmus? Redaktionen har nu en intensiv testvecka framför sig. Studion har förberetts, vindtunnlar har byggts, energidryck har inhandlats. Samtliga aspekter av vad som gör en gamingmus bra på riktigt kommer att bockas av.

En ny rond publiceras var dag klockan 19:00 på SweClockers, så passa på redan nu att inhandla popcorn och sätt upp informell betting med kamraterna. Håll i hatten Britta, för nu blir det åka av!

Möt utmanarna Endgame Gear OP1 8K Logitech G Pro X Superlight 2 Pulsar X2 CrazyLight Razer DeathAdder V3 Pro SteelSeries Rival 3 Wireless Zowie EC2-DW Tack till Max Gaming!

Testschema Kategori tl;dr Rond 1 Kattestet Fall från hög höjd Rond 2 Kiruna Gaming-testet Köld och kondens Rond 3 Eldtestet Tramptestet Test av strukturell integritet Rond 4 Blasktestet LAN-vätsketest Rond 5 Ostbågsvindtunnel LAN-mattest Rond 6 Bonusrunda & segrare korad Full LAN-svit

Vilken mus tror du oskadd tar sig igenom sex ronder? Blir det flera, eller rentav ingen alls?