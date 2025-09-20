Med rigoröst testprotokoll i hand skall SweClockers få fram svaret på frågan vilken är världens bästa gamingmus? Redaktionen har nu en intensiv testvecka framför sig. Studion har förberetts, vindtunnlar har byggts, energidryck har inhandlats. Samtliga aspekter av vad som gör en gamingmus bra på riktigt kommer att bockas av.

En ny rond publiceras var dag klockan 19:00 på SweClockers, så passa på redan nu att inhandla popcorn och sätt upp informell betting med kamraterna. Håll i hatten Britta, för nu blir det åka av!

challengers.png

Möt utmanarna i Muskampen 2025!

Möt utmanarna

Endgame Gear OP1 8K

Logitech G Pro X Superlight 2

Pulsar X2 CrazyLight

Razer DeathAdder V3 Pro

SteelSeries Rival 3 Wireless

Zowie EC2-DW

Tack till Max Gaming!

Testschema

Kategori

tl;dr

Rond 1

Kattestet

Fall från hög höjd

Rond 2

Kiruna Gaming-testet

Köld och kondens

Rond 3

Eldtestet Tramptestet

Test av strukturell integritet

Rond 4

Blasktestet

LAN-vätsketest

Rond 5

Ostbågsvindtunnel

LAN-mattest

Rond 6

Bonusrunda & segrare korad

Full LAN-svit

Vilken mus tror du oskadd tar sig igenom sex ronder? Blir det flera, eller rentav ingen alls?