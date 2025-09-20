Med rigoröst testprotokoll i hand skall SweClockers få fram svaret på frågan vilken är världens bästa gamingmus? Redaktionen har nu en intensiv testvecka framför sig. Studion har förberetts, vindtunnlar har byggts, energidryck har inhandlats. Samtliga aspekter av vad som gör en gamingmus bra på riktigt kommer att bockas av.
En ny rond publiceras var dag klockan 19:00 på SweClockers, så passa på redan nu att inhandla popcorn och sätt upp informell betting med kamraterna. Håll i hatten Britta, för nu blir det åka av!
Möt utmanarna
Endgame Gear OP1 8K
Logitech G Pro X Superlight 2
Pulsar X2 CrazyLight
Razer DeathAdder V3 Pro
SteelSeries Rival 3 Wireless
Zowie EC2-DW
Tack till Max Gaming!
Testschema
Kategori
tl;dr
Rond 1
Kattestet
Fall från hög höjd
Rond 2
Kiruna Gaming-testet
Köld och kondens
Rond 3
Test av strukturell integritet
Rond 4
Blasktestet
LAN-vätsketest
Rond 5
Ostbågsvindtunnel
LAN-mattest
Rond 6
Bonusrunda & segrare korad
Full LAN-svit
Vilken mus tror du oskadd tar sig igenom sex ronder? Blir det flera, eller rentav ingen alls?