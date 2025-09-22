Ryder cup i helgen (26-28e sept)

Hej golfclockers!

Hur många är taggade på årets happening Ryder cup?! Vad är era spaningar?

Hur kan man lättast streama hela tävlingen? Jag hittar såklart Viaplay golf som är prenumeration men jag är mest intresserad av just Ryder cup så vill inte starta en månadskostnad utan hellre pay-per-stream om det finns?

Mvh