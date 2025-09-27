Vad är bäst 32 tum 4K eller 34 tum ultrawide

Sitter själv på en UW 34 tums men har funderat på en 32 tums 4k. Nu spelar jag bara på datorn och inget annat för tillfället, så mitt perspektiv är bara gaming. Här är några tankar:
1. 4k är betydligt mer tungdrivet, med samma gpu får du betydligt lägre fps. Väljer du högre kvalitet eller högre fps + 21:9?
2. Att 4k är mer tungdrivet innebär också du behöver uppgradera oftare, hur mycket är du villig att spendera på hobbyn?
3. 4k har högre PPI vilket såklart är bra men jag har inte sett en 4k skärm IRL och vet inte vad jag missar. Tycker inte 1440p ser oskarpt ut nu, men skulle antagligen göra det om jag blev van med 4k.
4. 21:9 ger en ny upplevelse, 16:9 skulle inte ge en ny upplevelse.
5. 16:9 funkar i alla spel, 21:9 kan ge problem. Generellt har alla nyare AAA-spel bra stöd dock från min erfarenhet, enda är cutscenes som kan vara 16:9. De enda AAA-spel som har dåligt stöd är vad jag hört är japanska spel men jag har dålig koll på dom då det inte är något jag spelar. De enda jag vet är fromsoftware (elden ring etc.) men vet de brukar gå att lösa med moddar. Äldre spel och typ indie spel kanske har mer problem, men inget jag spelar så vet inte.
Jag har bestämt mig fortsätta med 34 UW @ 1440p nu iaf. Om du väljer det så skulle jag åtminstone kolla på en 800R skärm IRL innan du bestämmer dig för det, så mycket böj är inte för alla. Ett annat alternativ är vänta på 39 tums 4k ultrawide skärmar kommer så får du det bästa från båda alternativen. Dock blir det så dyrt det kan bli då.