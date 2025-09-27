Vad är bäst 32 tum 4K eller 34 tum ultrawide

Några snabba:

32 tum 16:9 är 5 procent större till ytan än 34 tum 21:9. Du vinner märkbart mer på höjden medan 34-tum UW är samma höjd som skärmen du har.

En 34-tums UW kommer därför vara exakt som din nuvarande 27-tums QHD 16:9 skärm fast 33% bredare. Detta är det enda som förändras (se också pixelstruktur nedan). Är det ett behov eller önskemål att enbart få bredare bild? Eller har du mer önskemål än så?

QHD/1440p-upplösningar är låg upplösning med synlig pixelstruktur, särskilt med OLED. Om du vill bättra på detta behöver du öka upplösningen. 32-tum 16:9 4K/UHD är ≈138 ppi och 27/34-tum QHD är ≈109 ppi och beroende på syn, avstånd etc kan det vara skillnaden mellan en synlig pixelstruktur till något som knappt syns. Textrendering kommer kunna bli märkbart bättre på 32-tum/4K/UHD eftersom skalningsfaktorn är ungefär dubbelt så många pixlar på samma yta som 27/34-tum QHD

Den låga upplösningen gör att skalning på 27/34-QHD sällan är angenämt, varpå de allra flesta föredrar att rendera native. Med 32-tum/4K/UHD gör tätheten att man kan skala mer och anpassa efter behov och önskemål. Detta kan också översättas till mer möjligheter att påverka FPS. Flytten från 27-tum QHD till 34-tum QHD är i princip 33% pixlar mer vilket också brukar landa i 33% lägre FPS eftersom möjligheterna att påverka skalning är mer begränsade. 32-tum 4K/UHD ger betydligt mer flexibilitet och anpassningsförmåga men det är också mer komplext och man behöver lära sig nytt. Alla är inte bekväma i det.

Samsung Odyssey 27" G60SD är QD-OLED och så även Philips Evnia 32M2N8900AM. LG UltraGear 34GS95QE är WOLED vilket blir en annan subpixelstruktur.