Vad är bäst 32 tum 4K eller 34 tum ultrawide

Medlem

Vad är bäst 32 tum 4K eller 34 tum ultrawide

Hej!

Jag har en OLED skärm Samsung Odyssey 27" G60SD som jag är ganska nöjd med det enda jag kan tycka är att den är lite liten ibland. Mina funderingar går kring att sälja den här och köpa antingen en

LG UltraGear 34GS95QE 34" Ultrawide Curved Gaming WQHD OLED 240Hz
eller
Philips Evnia 32M2N8900AM - 32" UHD OLED, 240 Hz

Jag är ovan vid Ultrawide formatet och undrar lite vad jag kommer att tycka om det. Vad har ni för erfarenheter av det vid gaming exempelvis? Ger det en bra upplevelse?

Alltså jag kommer väl aldrig att spela i högre upplösning än 1440p men en 4k skärm tycker jag är trevligt.
Kan säga att jag funderat på en LG 42" C4 också, men den har får låg uppdateringsfrekvens för spel tycker jag.

Jag är rådvill.
Vilken skärm tycker ni att jag ska välja, och varför?

Tacksam för åsikter och hjälp.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Bildexpert 📺

Några snabba:

32 tum 16:9 är 5 procent större till ytan än 34 tum 21:9. Du vinner märkbart mer på höjden medan 34-tum UW är samma höjd som skärmen du har.

En 34-tums UW kommer därför vara exakt som din nuvarande 27-tums QHD 16:9 skärm fast 33% bredare. Detta är det enda som förändras (se också pixelstruktur nedan). Är det ett behov eller önskemål att enbart få bredare bild? Eller har du mer önskemål än så?

QHD/1440p-upplösningar är låg upplösning med synlig pixelstruktur, särskilt med OLED. Om du vill bättra på detta behöver du öka upplösningen. 32-tum 16:9 4K/UHD är ≈138 ppi och 27/34-tum QHD är ≈109 ppi och beroende på syn, avstånd etc kan det vara skillnaden mellan en synlig pixelstruktur till något som knappt syns. Textrendering kommer kunna bli märkbart bättre på 32-tum/4K/UHD eftersom skalningsfaktorn är ungefär dubbelt så många pixlar på samma yta som 27/34-tum QHD

Den låga upplösningen gör att skalning på 27/34-QHD sällan är angenämt, varpå de allra flesta föredrar att rendera native. Med 32-tum/4K/UHD gör tätheten att man kan skala mer och anpassa efter behov och önskemål. Detta kan också översättas till mer möjligheter att påverka FPS. Flytten från 27-tum QHD till 34-tum QHD är i princip 33% pixlar mer vilket också brukar landa i 33% lägre FPS eftersom möjligheterna att påverka skalning är mer begränsade. 32-tum 4K/UHD ger betydligt mer flexibilitet och anpassningsförmåga men det är också mer komplext och man behöver lära sig nytt. Alla är inte bekväma i det.

Samsung Odyssey 27" G60SD är QD-OLED och så även Philips Evnia 32M2N8900AM. LG UltraGear 34GS95QE är WOLED vilket blir en annan subpixelstruktur.

BildskärmarLCD, LED och OLEDPixelklockanBildkablarHDMI 2.1Spel-TVInput lagResponstidG-Sync och FreesyncLjusstyrkaTV-guidenFilm, sport, ljust rum? – Krökt skärmBildguide: svart och vitt

Medlem
Skrivet av Laxpudding:

Några snabba:

32 tum 16:9 är 5 procent större till ytan än 34 tum 21:9. Du vinner märkbart mer på höjden medan 34-tum UW är samma höjd som skärmen du har.

En 34-tums UW kommer därför vara exakt som din nuvarande 27-tums QHD 16:9 skärm fast 33% bredare. Detta är det enda som förändras (se också pixelstruktur nedan). Är det ett behov eller önskemål att enbart få bredare bild? Eller har du mer önskemål än så?

Jag tror att mitt främsta önskemål är att få större bild och högre upplösning i Windows, inte nödvändigtvis bredare. Det jag undrar över är hur kommer nedskalningen att se ut om jag kör med 1440p på en 4k skärm? Kommer det fortfarande att se snyggt ut?

Citat:

QHD/1440p-upplösningar är låg upplösning med synlig pixelstruktur, särskilt med OLED. Om du vill bättra på detta behöver du öka upplösningen. 32-tum 16:9 4K/UHD är ≈138 ppi och 27/34-tum QHD är ≈109 ppi och beroende på syn, avstånd etc kan det vara skillnaden mellan en synlig pixelstruktur till något som knappt syns. Textrendering kommer kunna bli märkbart bättre på 32-tum/4K/UHD eftersom skalningsfaktorn är ungefär dubbelt så många pixlar på samma yta som 27/34-tum QHD

Den låga upplösningen gör att skalning på 27/34-QHD sällan är angenämt, varpå de allra flesta föredrar att rendera native. Med 32-tum/4K/UHD gör tätheten att man kan skala mer och anpassa efter behov och önskemål. Detta kan också översättas till mer möjligheter att påverka FPS. Flytten från 27-tum QHD till 34-tum QHD är i princip 33% pixlar mer vilket också brukar landa i 33% lägre FPS eftersom möjligheterna att påverka skalning är mer begränsade.
32-tum 4K/UHD ger betydligt mer flexibilitet och anpassningsförmåga men det är också mer komplext och man behöver lära sig nytt. Alla är inte bekväma i det.

Samsung Odyssey 27" G60SD är QD-OLED och så även Philips Evnia 32M2N8900AM. LG UltraGear 34GS95QE är WOLED vilket blir en annan subpixelstruktur.

Det känns rent spontant när jag läser det du skriver som att Philips Evnia skärmen är mer för mig, men jag hoppas verkligen på att det går att skala ner till 1440p när jag spelar på ett snyggt sätt. För att spela i 4k tror jag är uteslutet? Då måste man väl ha ett 5090 32 GB om det ska vara möjligt ens?

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Bildexpert 📺

@Bayonetta3: Du har likt många säkert läst en hel del åsikter om att 1440p skalar sämre ut på 4K-skärmar. För frågan kommer hela tiden. Men det är ju för att man jämför 1440p från att först ha sett hur mycket bättre 4K ser ut på samma skärm. Man går från 8,3 megapixel ned till 3,7 megapixel i ett snäpp och det är så mycket sämre på alla sätt. Så tillskriver man detta som "dålig skalning"

Ifall du behåller din GS60D har du alltid möjligheten att jämföra sida vid sida och köra 1440p till båda skärmarna samtidigt. 1440p-skalningen på 4K-skärm ger ett mjukare men också enhetligare intryck pga av högre pixeltäthet. 1440p native upplevs ofta som skarpare ut men också mer pixligt pga synligare pixelstruktur. Båda sätten är en rejäl försämring mot 4K native. En smaksak där vilken försämring man föredrar.

Detta blir i sin tur mer komplicerat av moderna speltitlar där man kan skala via DLSS, FSR och liknande vilket inte kan jämföras sida vid sida lika enkelt. Till exempel 1440p-rendering med DLSS-skalning till 4K. Det fungerar ofta mycket, mycket bättre än att köra 1440p och skala i skärmen. Det blåser helt bort jämförelsen mellan 1440p skalad mot 1440p native.

Skillnaden här med en 34-tums WQHD så har du låst ut möjligheten att rendera i högre upplösning. Du kan aldrig få se och jämföra hur mycket bättre det kan bli med högre upplösning. Du kan endast stanna kvar på den nivå du redan har, med enda skillnaden att bilden blir bredare.

BildskärmarLCD, LED och OLEDPixelklockanBildkablarHDMI 2.1Spel-TVInput lagResponstidG-Sync och FreesyncLjusstyrkaTV-guidenFilm, sport, ljust rum? – Krökt skärmBildguide: svart och vitt

Medlem

Min subjektiva upplevelse av 1440p på en 32" 4k-skärm är att fungerar alldeles utmärkt. jag spelar mest FPS eller andra snabba spel så jag sitter inte och detaljstuderar om det kanske skulle finnas en pixeltunn linje någonstans som ser lite fel ut.

Medlem

Kan säga från personlig erfarenhet. har själv en 34tums curved uw sedan 2018(3440x1440) och gick från 2st 27 tummare till den och älskade den förhöjda inlevelsen i särskilt fps spel & även när man spelar strategi så fick man en så himla mycket skönare överblick(civ, anno 1800 mfl).
Men då damen skulle uppgradera sina dubbel 27tums och hon behöver 2 skärmar pga jobb, så blev det 2st identiska 32 tums curved 1440p skärmar till henne(sida vid sida), och måste säga att även den setupen diggar jag.
Det man tappar i bredden vinner man på höjden, samt den extra skärmen kan göra underverk för att ha annan info igång samtidigt. Köpte faktiskt 2st gawfolk 32tums curved ips 1440p 180hz skärmar från temu till henne och och jävlar vad förvånad jag vart över kvaliten! gick på typ 3.2k för båda med rabatterna..

Men min nästa uppgradering blir nog en 4k oled 34-38 tums curved när både priset på dom skärmarna, samt gpu går ner till vettigare nivåer..
Men ta i beakting, att spelar du fps-spel på hög nivå, så är väl 24 tum optimalt

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem
Skrivet av Laxpudding:

@Bayonetta3: Du har likt många säkert läst en hel del åsikter om att 1440p skalar sämre ut på 4K-skärmar. För frågan kommer hela tiden. Men det är ju för att man jämför 1440p från att först ha sett hur mycket bättre 4K ser ut på samma skärm. Man går från 8,3 megapixel ned till 3,7 megapixel i ett snäpp och det är så mycket sämre på alla sätt. Så tillskriver man detta som "dålig skalning"

Ifall du behåller din GS60D har du alltid möjligheten att jämföra sida vid sida och köra 1440p till båda skärmarna samtidigt. 1440p-skalningen på 4K-skärm ger ett mjukare men också enhetligare intryck pga av högre pixeltäthet. 1440p native upplevs ofta som skarpare ut men också mer pixligt pga synligare pixelstruktur. Båda sätten är en rejäl försämring mot 4K native. En smaksak där vilken försämring man föredrar.

Detta blir i sin tur mer komplicerat av moderna speltitlar där man kan skala via DLSS, FSR och liknande vilket inte kan jämföras sida vid sida lika enkelt. Till exempel 1440p-rendering med DLSS-skalning till 4K. Det fungerar ofta mycket, mycket bättre än att köra 1440p och skala i skärmen. Det blåser helt bort jämförelsen mellan 1440p skalad mot 1440p native.

Skillnaden här med en 34-tums WQHD så har du låst ut möjligheten att rendera i högre upplösning. Du kan aldrig få se och jämföra hur mycket bättre det kan bli med högre upplösning. Du kan endast stanna kvar på den nivå du redan har, med enda skillnaden att bilden blir bredare.

Oj, jag har verkligen mycket att lära här. Är så tacksam på att få ett litet mer ingående perspektiv på det hela. Och jag kommer nog behålla G60SD ett tag så kan man ju göra lite jämförelser. Och jag antar att man får experimentera lite med skalningen i spelen när jag väl har skärmen på plats? Det är det jag känner att jag vill inte vara låst till lägre upplösning, skulle vara roligt att testa köra 4K med och utan hjälp utav FSR på min setup och se hur den klarar det, samt att man får ett snyggare intryck i windows och bättre upplevelse av text etc.
Hade en 4K skärm innan denna, även om den inte går att jämföra med OLED, så saknar jag upplösningen. Då hade jag dock inte min nya setup som jag gärna vill testa köra i UHD.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem
Skrivet av tonii:

Min subjektiva upplevelse av 1440p på en 32" 4k-skärm är att fungerar alldeles utmärkt. jag spelar mest FPS eller andra snabba spel så jag sitter inte och detaljstuderar om det kanske skulle finnas en pixeltunn linje någonstans som ser lite fel ut.

Okej, låter lovande i allafall om jag nu väljer 32 tummaren

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem
Skrivet av Archain:

Kan säga från personlig erfarenhet. har själv en 34tums curved uw sedan 2018(3440x1440) och gick från 2st 27 tummare till den och älskade den förhöjda inlevelsen i särskilt fps spel & även när man spelar strategi så fick man en så himla mycket skönare överblick(civ, anno 1800 mfl).
Men då damen skulle uppgradera sina dubbel 27tums och hon behöver 2 skärmar pga jobb, så blev det 2st identiska 32 tums curved 1440p skärmar till henne(sida vid sida), och måste säga att även den setupen diggar jag.
Det man tappar i bredden vinner man på höjden, samt den extra skärmen kan göra underverk för att ha annan info igång samtidigt. Köpte faktiskt 2st gawfolk 32tums curved ips 1440p 180hz skärmar från temu till henne och och jävlar vad förvånad jag vart över kvaliten! gick på typ 3.2k för båda med rabatterna..

Men min nästa uppgradering blir nog en 4k oled 34-38 tums curved när både priset på dom skärmarna, samt gpu går ner till vettigare nivåer..
Men ta i beakting, att spelar du fps-spel på hög nivå, så är väl 24 tum optimalt

Okej intressant. Jag kanske skulle bege mig till någon butik för att i allafall testa på att spela på en 34 tummare och se om det är något jag föredrar eller inte och samt för att få lite mer känsla för det hela Låter nice med två stycken 32 tummare bredvid varandra. Får se om jag behåller min 27 tummare och ställer den lodrätt bredvid den skärmen jag nu väljer. Saknar att ha flera skärmar faktiskt. Körde med 4 st förut, vilket var väldigt trevligt.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem
Skrivet av Bayonetta3:

Okej intressant. Jag kanske skulle bege mig till någon butik för att i allafall testa på att spela på en 34 tummare och se om det är något jag föredrar eller inte och samt för att få lite mer känsla för det hela Låter nice med två stycken 32 tummare bredvid varandra. Får se om jag behåller min 27 tummare och ställer den lodrätt bredvid den skärmen jag nu väljer. Saknar att ha flera skärmar faktiskt. Körde med 4 st förut, vilket var väldigt trevligt.

Checka vad dina vänner har för skärmar & testa hos dom. Hade en vän för nåt år sen som lirade mycket Warzone som kom på besök och han lirade lite på min setup. Samma kväll han kom hem beställde han en ny dator & skärm, för som han själv sa "Så det är så här det kan kännas att spela det här spelet"..

Samma för mig då jag har även en gaming laptop med 17 tums skärm för dötiden på jobbet.. Många spel lirar jag inte ens på laptop då känslan är så enormt stor jämfört med att lira med skärmen man har hemma.
Kan skicka dm ikväll när jag kommer hem från jobbet med bild på båda setups, så ser du skillnaden(2st 32tums curved vs 34 tums curved uw)

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem

Älskar min ultra wide 34 tums skärm.

Medlem

Sitter själv på en UW 34 tums men har funderat på en 32 tums 4k. Nu spelar jag bara på datorn och inget annat för tillfället, så mitt perspektiv är bara gaming. Här är några tankar:

1. 4k är betydligt mer tungdrivet, med samma gpu får du betydligt lägre fps. Väljer du högre kvalitet eller högre fps + 21:9?

2. Att 4k är mer tungdrivet innebär också du behöver uppgradera oftare, hur mycket är du villig att spendera på hobbyn?

3. 4k har högre PPI vilket såklart är bra men jag har inte sett en 4k skärm IRL och vet inte vad jag missar. Tycker inte 1440p ser oskarpt ut nu, men skulle antagligen göra det om jag blev van med 4k.

4. 21:9 ger en ny upplevelse, 16:9 skulle inte ge en ny upplevelse.

5. 16:9 funkar i alla spel, 21:9 kan ge problem. Generellt har alla nyare AAA-spel bra stöd dock från min erfarenhet, enda är cutscenes som kan vara 16:9. De enda AAA-spel som har dåligt stöd är vad jag hört är japanska spel men jag har dålig koll på dom då det inte är något jag spelar. De enda jag vet är fromsoftware (elden ring etc.) men vet de brukar gå att lösa med moddar. Äldre spel och typ indie spel kanske har mer problem, men inget jag spelar så vet inte.

Jag har bestämt mig fortsätta med 34 UW @ 1440p nu iaf. Om du väljer det så skulle jag åtminstone kolla på en 800R skärm IRL innan du bestämmer dig för det, så mycket böj är inte för alla. Ett annat alternativ är vänta på 39 tums 4k ultrawide skärmar kommer så får du det bästa från båda alternativen. Dock blir det så dyrt det kan bli då.

9800x3D, RTX 5080 | AW3423DWF (OLED, 3440x1440 @ 165 Hz)

Medlem

Kom på ett viktigt tips. Vissa spel kan jag bli lite illamående utav när dom körs i UW, men varit det pga FOV är ej ändrat. Man får hålla mer koll på sådana inställningar när man kör UW. Körde borderlands Tiny tinas wonderland med grabben & båda vart lite lillamående efter en stund och då båda kör UW så kom jag snabbt på problemet.. Så för mig är det absolut viktigt att ta bort tex motion blur osv, samt köra max FOV & funkar det som vanligt.

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem
Skrivet av RaxXeZ:

Sitter själv på en UW 34 tums men har funderat på en 32 tums 4k. Nu spelar jag bara på datorn och inget annat för tillfället, så mitt perspektiv är bara gaming. Här är några tankar:

1. 4k är betydligt mer tungdrivet, med samma gpu får du betydligt lägre fps. Väljer du högre kvalitet eller högre fps + 21:9?

2. Att 4k är mer tungdrivet innebär också du behöver uppgradera oftare, hur mycket är du villig att spendera på hobbyn?

3. 4k har högre PPI vilket såklart är bra men jag har inte sett en 4k skärm IRL och vet inte vad jag missar. Tycker inte 1440p ser oskarpt ut nu, men skulle antagligen göra det om jag blev van med 4k.

4. 21:9 ger en ny upplevelse, 16:9 skulle inte ge en ny upplevelse.

5. 16:9 funkar i alla spel, 21:9 kan ge problem. Generellt har alla nyare AAA-spel bra stöd dock från min erfarenhet, enda är cutscenes som kan vara 16:9. De enda AAA-spel som har dåligt stöd är vad jag hört är japanska spel men jag har dålig koll på dom då det inte är något jag spelar. De enda jag vet är fromsoftware (elden ring etc.) men vet de brukar gå att lösa med moddar. Äldre spel och typ indie spel kanske har mer problem, men inget jag spelar så vet inte.

Jag har bestämt mig fortsätta med 34 UW @ 1440p nu iaf. Om du väljer det så skulle jag åtminstone kolla på en 800R skärm IRL innan du bestämmer dig för det, så mycket böj är inte för alla. Ett annat alternativ är vänta på 39 tums 4k ultrawide skärmar kommer så får du det bästa från båda alternativen. Dock blir det så dyrt det kan bli då.

Man behöver inte spela på max grafik i 4 k och dlss fungerar numera alldeles utmärkt

Medlem
Skrivet av landahl:

Man behöver inte spela på max grafik i 4 k och dlss fungerar numera alldeles utmärkt

Du kan ha DLSS på 1440p också(?).
Sen iden med 4k är ju mer ögongodis, då vill man ju inte minska ner annat ögongodis tänker jag.

9800x3D, RTX 5080 | AW3423DWF (OLED, 3440x1440 @ 165 Hz)

Medlem
Skrivet av Archain:

Checka vad dina vänner har för skärmar & testa hos dom. Hade en vän för nåt år sen som lirade mycket Warzone som kom på besök och han lirade lite på min setup. Samma kväll han kom hem beställde han en ny dator & skärm, för som han själv sa "Så det är så här det kan kännas att spela det här spelet"..

Samma för mig då jag har även en gaming laptop med 17 tums skärm för dötiden på jobbet.. Många spel lirar jag inte ens på laptop då känslan är så enormt stor jämfört med att lira med skärmen man har hemma.
Kan skicka dm ikväll när jag kommer hem från jobbet med bild på båda setups, så ser du skillnaden(2st 32tums curved vs 34 tums curved uw)

Tyvärr har jag inte många vänner som är lika dataintresserade som mig, och de som är det har Mac
Men jag är nästan säker på att Elgiganten, Power eller Webhallen borde ha något exempel i butik som man kan testa. Alltid kul med bilder på setups, det får du gärna skicka.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem
Skrivet av RaxXeZ:

Sitter själv på en UW 34 tums men har funderat på en 32 tums 4k. Nu spelar jag bara på datorn och inget annat för tillfället, så mitt perspektiv är bara gaming. Här är några tankar:

1. 4k är betydligt mer tungdrivet, med samma gpu får du betydligt lägre fps. Väljer du högre kvalitet eller högre fps + 21:9?

2. Att 4k är mer tungdrivet innebär också du behöver uppgradera oftare, hur mycket är du villig att spendera på hobbyn?

3. 4k har högre PPI vilket såklart är bra men jag har inte sett en 4k skärm IRL och vet inte vad jag missar. Tycker inte 1440p ser oskarpt ut nu, men skulle antagligen göra det om jag blev van med 4k.

4. 21:9 ger en ny upplevelse, 16:9 skulle inte ge en ny upplevelse.

5. 16:9 funkar i alla spel, 21:9 kan ge problem. Generellt har alla nyare AAA-spel bra stöd dock från min erfarenhet, enda är cutscenes som kan vara 16:9. De enda AAA-spel som har dåligt stöd är vad jag hört är japanska spel men jag har dålig koll på dom då det inte är något jag spelar. De enda jag vet är fromsoftware (elden ring etc.) men vet de brukar gå att lösa med moddar. Äldre spel och typ indie spel kanske har mer problem, men inget jag spelar så vet inte.

Jag har bestämt mig fortsätta med 34 UW @ 1440p nu iaf. Om du väljer det så skulle jag åtminstone kolla på en 800R skärm IRL innan du bestämmer dig för det, så mycket böj är inte för alla. Ett annat alternativ är vänta på 39 tums 4k ultrawide skärmar kommer så får du det bästa från båda alternativen. Dock blir det så dyrt det kan bli då.

Bra funderingar och tack för infon på punkt nummer 5. Också värt att väga in i beslutet. Det lutar mer åt 4K skärmen för mig, men jag har bestämt mig för att jag måste åka och kika på en 34 tummare i butik innan jag bestämmer mig. Men spontant känner jag nog redan nu att ultrawide formatet inte är något för mig.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem
Skrivet av Archain:

Kom på ett viktigt tips. Vissa spel kan jag bli lite illamående utav när dom körs i UW, men varit det pga FOV är ej ändrat. Man får hålla mer koll på sådana inställningar när man kör UW. Körde borderlands Tiny tinas wonderland med grabben & båda vart lite lillamående efter en stund och då båda kör UW så kom jag snabbt på problemet.. Så för mig är det absolut viktigt att ta bort tex motion blur osv, samt köra max FOV & funkar det som vanligt.

Okej, jag har lätt för att bli illamående också, och särskilt vid låg fps har jag märkt. Vet inte om det är för att det flimrar mer eller vad. Men då finns nog risken att jag också kan bli lite illamående med UW. Ändå bra att du kommit på hur du ska tweaka inställningarna.

————————————————
Ryzen 7 7800X3D / GIGABYTE B650E A ELITE X ICE RX / Powercolor Red Devil 9070 XT Spectral white / Crucial Pro DDR5 32GB 6000MHz - Samsung Odyssey G6 OLED 27" 360 HZ

Medlem

Jag valde 32" 4K för att jag ville ha 4K när jag kör macOS, så operativsystemet och text m.m. ser bättre ut.
I spel är det mest bara en nackdel att ha 4K kan jag tycka. Allt ifrån att det är tyngre till att vissa (främst äldre) spel inte skalar sitt UI så det kan bli lite smått ibland.

Ultrawide är "coolare". Vet inte hur jag ska förklara det, men det ger lite mer wow upplevelse om man har spelat med 16:9 länge.

Hade jag köpt idag hade jag nog köpt en 4K Ultrawide, men hade jag främst spelat på skärmen hade jag nog nöjt mig med en 1440p Ultrawide.

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)

Medlem
Skrivet av Bayonetta3:

Okej, jag har lätt för att bli illamående också, och särskilt vid låg fps har jag märkt. Vet inte om det är för att det flimrar mer eller vad. Men då finns nog risken att jag också kan bli lite illamående med UW. Ändå bra att du kommit på hur du ska tweaka inställningarna.

Kan nog vara en kombo utav motion blur, FOV & dålig fps.. Så är det för mig i alla fall. Och jag är ändå även en van användare utav VR med som jag kör utan bekymmer.

Men är stor skillnad är HDR funktionerna & ljustyrka mm med på skärmarna och inte bara själva upplösningen att hålla koll på.
Tex OLED panel ger ju en annan svärta än VA panel kan ge och färger med. Kollar jag bara på min AOC 34 tums VA panel från 2018 vs kärringens 1440p IPS paneler från Temu så ser färgerna i mitt tycke så mycket bättre ut på hennes än min.
Sen så är det ju att man kan själv kalibrera efter eget tycke i viss mån med..

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem

Det är väl en ganska så personlig preferens om vad man gillar, vill man kunna köra 2 fönster parallellt så är ultrawide grymt bra.
Sedan vid spel så är det kanske mer personligt vilken aspect ratio man vill ha, men på ultrawide så kan man ha bredare fov utan att det ser knäppt ut och på så vis se lite mer yta i fps spel, som kan ge en edge.
Fördelar med 16:9 ser jag inte för mitt personliga bruk idag, men det är som sagt personligt.
https://www.youtube.com/watch?v=zOBIRING_Us

MSI GeForce RTX 4080 Super
AMD Ryzen 9700X
Kingston BEAST 64GB 6000Mhz
Kingston RENEGADE 4TB

Medlem
Skrivet av Archain:

Kan säga från personlig erfarenhet. har själv en 34tums curved uw sedan 2018(3440x1440) och gick från 2st 27 tummare till den och älskade den förhöjda inlevelsen i särskilt fps spel & även när man spelar strategi så fick man en så himla mycket skönare överblick(civ, anno 1800 mfl).
Men då damen skulle uppgradera sina dubbel 27tums och hon behöver 2 skärmar pga jobb, så blev det 2st identiska 32 tums curved 1440p skärmar till henne(sida vid sida), och måste säga att även den setupen diggar jag.
Det man tappar i bredden vinner man på höjden, samt den extra skärmen kan göra underverk för att ha annan info igång samtidigt. Köpte faktiskt 2st gawfolk 32tums curved ips 1440p 180hz skärmar från temu till henne och och jävlar vad förvånad jag vart över kvaliten! gick på typ 3.2k för båda med rabatterna..

Men min nästa uppgradering blir nog en 4k oled 34-38 tums curved när både priset på dom skärmarna, samt gpu går ner till vettigare nivåer..
Men ta i beakting, att spelar du fps-spel på hög nivå, så är väl 24 tum optimalt

Skulle du säga att 34” mer tungdrivet än 27”, har du fått pilla med grafikinställningar för få det bra eller är det bara tuta och köra?

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem
Skrivet av Playboy_1338:

Det är väl en ganska så personlig preferens om vad man gillar, vill man kunna köra 2 fönster parallellt så är ultrawide grymt bra.
Sedan vid spel så är det kanske mer personligt vilken aspect ratio man vill ha, men på ultrawide så kan man ha bredare fov utan att det ser knäppt ut och på så vis se lite mer yta i fps spel, som kan ge en edge.
Fördelar med 16:9 ser jag inte för mitt personliga bruk idag, men det är som sagt personligt.
https://www.youtube.com/watch?v=zOBIRING_Us

Skulle nog säga att det är faktiskt en liten nackdel att ha ultrawide om man spelar fps på elit nivå. Då UW ger ju en så mycket mer detaljer & inlevelse, så reaktionstiden kan faktiskt bli lite sämre pga sensory overload.(proffsen kör väl typ 24 tums oftast).
Men inlevelsen däremot! Cruise runt i Night city på hög upplösning & ultra inställningar med raytracing påslaget är mums.. Eller när man lirar BF1/BF5, Warzone osv så blir man uppslukad på ett helt annat sätt. Skit samma om reaktionstiden försämras med någon ms när man får en helt annan inlevelse i spelet!

Samma när man tex kör Mount & Blade 2 Bannerlord och är mitt i en gigantisk slagfält eller får full överblick på kartan i större strategi spel och kan zooma ut så mycket mer än på en vanlig skärm
Älskar helt enkelt den större överblicken man får i sådana spel, eller den omslutande känslan utav striderna & miljöerna i fps tex War thunder. Vill knappast lira War thunder på laptopen, då den känns bara så mycket bättre på den stora skärmen med alla detaljer och hur den uppslukar ens fokus på ett helt annat sätt..

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem
Skrivet av bärplockaren:

Skulle du säga att 34” mer tungdrivet än 27”, har du fått pilla med grafikinställningar för få det bra eller är det bara tuta och köra?

Storleken på skärmarna är oväsentligt, utan det är upplösnnigen som är det problemet. Jag gick från dubbla 27tums 1080p skärmar med en GTX1080 till en 34 tums UW 3440x1440p och där började gtx1080 ha svårt att hänga med. Så bytte till en RTX 3070 & sedan till en RTX 3090. Hoppet från gtx 1080 till RTX3070 upplevdes bra mycket större än hoppet från 3070 till 3090. Och nu har grabben min gamla rtx3070 & han kör 34 tums uw 3440x1440p utan några bekymmer just nu. så kör du 3440x1440p så kan man göra bra kap på beg, alternativt köra amds 9xxxx kort & få bra flyt utan bekymmer utan att spränga banken.
Kan vara värt att kolla på beg marknaden på skärmar med om man är lite osäker, alternativt som jag gjorde köra några billiga men ok på temu, tills 4k oled+grafikkort som kan köra dom bra är på rimliga prisnivåer..

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

Medlem
Skrivet av bärplockaren:

Skulle du säga att 34” mer tungdrivet än 27”, har du fått pilla med grafikinställningar för få det bra eller är det bara tuta och köra?

glömde skriva. Bästa tipset är att kolla vilken upplösning på skärmen du tittar på, kolla din cpu & sedan hitta benchmarks på youtube med den upplösningen du funderar på att skaffa, men din cpu + valfri(eller nuvarande grafikort) för att se hur det skulle se ut i tex dina favvo spel. Lättare att göra medvetna val då.

Lätt att man kanske skaffar dyrare cpu/gpu än man egentligen behöver bara för att man inte kollade benchmarks innan..

i5 13600KF, 32GB DDR5, Z790, RTX3090

