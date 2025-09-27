Diverse gaming tillbehör

Halloj kära klockers!,

Jag har lite blandad kringutrustning som jag skulle vilja bli av med så testar att lägga ut det här!.

Razer Joro wireless gaming keyboard (US LAYOUT) nypris 1500:-, 1 månad gammalt kvitto finns.

Logitech G435 mint condition, kartong / 2,4 ghz dongel saknas men fungerar i övrigt perfekt. Nypris 499:-. ( SÅLT! )

Asus ROG sheat gaming musmatta, använd 5 timmar. Nypris 449:-. ( SÅLT! )

Jag tar glädligen emot bud och hade önskat sälja allt i ett paket.. väljer att avsluta annonsen när jag känner mig nöjd med ett bud!.

Betalning emot Swish och skickas sedan spårbart med PostNord!.

