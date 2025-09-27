SweClockers drop!
Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

bitlocker frågor

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

bitlocker frågor

jag han i sista sekunden att hindra mig från att uppdatera mina grafik drivrutiner då ett svagt minne utav att jag hade läst någonstans att uppdatering utav dessa triggar igång bitlocker och mycket riktigt, det gör det och hade jag inte kommit ihåg det så hade jag suttit med en låst dator nu.

1: jag ska uppdatera drivrutinerna och måste stänga av bitlocker, hur gör man det?

2: efter jag har stängt av det, är det verkligen en superviktig nödvändighet att aktivera det igen? vad händer om jag väljer att ha bitlocker av permanent? kommer jag att springa på problem i framtiden? slutar datorn att funka? kommer jag inte in i windows? vad?
jag har förstått hela den här grejen med att om nån snor min dator så skyddar bitlocker de från att komma in i min dator när felaktigt lösen slås in flera gånger och datorn då låser sig, men om man tar bort hela den biten, jag vet att ingen kommer att göra inbrott och om den mikroskopiska olyckan skulle hända, att någon skulle göra det, så har jag inga viktiga eller känsliga filer, om vi bortser från det, finns det någon poäng i att ha bitlocker igång?

3.finns det någon chans att något sabbas under själva avaktivera bitlocker processen?

anledningen till att jag inte vill ha igång det är just pga sådana här saker, jag var så nära att glömma bort att stänga av innan uppdatering och jag känner på mig att i framtiden då man bara i farten utan att tänka sig för, råkar uppdatera utan att stänga av.

Visa signatur

keep your friends close but your enemies even closer

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mangemani:

jag han i sista sekunden att hindra mig från att uppdatera mina grafik drivrutiner då ett svagt minne utav att jag hade läst någonstans att uppdatering utav dessa triggar igång bitlocker och mycket riktigt, det gör det och hade jag inte kommit ihåg det så hade jag suttit med en låst dator nu.

1: jag ska uppdatera drivrutinerna och måste stänga av bitlocker, hur gör man det?

2: efter jag har stängt av det, är det verkligen en superviktig nödvändighet att aktivera det igen? vad händer om jag väljer att ha bitlocker av permanent? kommer jag att springa på problem i framtiden? slutar datorn att funka? kommer jag inte in i windows? vad?
jag har förstått hela den här grejen med att om nån snor min dator så skyddar bitlocker de från att komma in i min dator när felaktigt lösen slås in flera gånger och datorn då låser sig, men om man tar bort hela den biten, jag vet att ingen kommer att göra inbrott och om den mikroskopiska olyckan skulle hända, att någon skulle göra det, så har jag inga viktiga eller känsliga filer, om vi bortser från det, finns det någon poäng i att ha bitlocker igång?

3.finns det någon chans att något sabbas under själva avaktivera bitlocker processen?

anledningen till att jag inte vill ha igång det är just pga sådana här saker, jag var så nära att glömma bort att stänga av innan uppdatering och jag känner på mig att i framtiden då man bara i farten utan att tänka sig för, råkar uppdatera utan att stänga av.

Gå till inlägget

1. Bara tryck på windows tangenten och sök på bitlocker så får du upp inställningarna där du kan stänga av bitlocker.
2. Nej, för de flesta privatpersoner ser jag inte någon anledning till o ha den aktiverad. Jag stänger alltid av den direkt
3. Man kan aldrig garantera till 100% att inget händer, men normalt sett ska inget påverkas.

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jnsson:

1. Bara tryck på windows tangenten och sök på bitlocker så får du upp inställningarna där du kan stänga av bitlocker.
2. Nej, för de flesta privatpersoner ser jag inte någon anledning till o ha den aktiverad. Jag stänger alltid av den direkt
3. Man kan aldrig garantera till 100% att inget händer, men normalt sett ska inget påverkas.

Gå till inlägget

hmm, vad är det värsta som kan hända om något skulle gå fel?

Visa signatur

keep your friends close but your enemies even closer

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mangemani:

hmm, vad är det värsta som kan hända om något skulle gå fel?

Gå till inlägget

Att dekrypteringen inte lyckas. T.ex. strömavbrott. Men jag har inte varit med om att något hänt när jag stängt av det

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jnsson:

Att dekrypteringen inte lyckas. T.ex. strömavbrott. Men jag har inte varit med om att något hänt när jag stängt av det

Gå till inlägget

nej nej, jag menade mer vad det värsta som kunde hända under processen, skapat utav själva avstängningen, inte vad som kan hända under tiden processen är igång. typ kan filer skadas eller liknande? hur lång tid tar processen på ett ungefär?

Visa signatur

keep your friends close but your enemies even closer

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mangemani:

nej nej, jag menade mer vad det värsta som kunde hända under processen, skapat utav själva avstängningen, inte vad som kan hända under tiden processen är igång. typ kan filer skadas eller liknande? hur lång tid tar processen på ett ungefär?

Gå till inlägget

Och det var det jag också i så fall delvis svarade på. Att dekrypteringen inte lyckas, då kommer du inte kunna öppna filerna. Hur lång tid processen tar är helt upp till hur mycket filer du har på enheten. För mig tar det någon minut eller så, men då har jag alltid stängt av BitLocker direkt efter installationen av Windows

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mangemani:

jag han i sista sekunden att hindra mig från att uppdatera mina grafik drivrutiner då ett svagt minne utav att jag hade läst någonstans att uppdatering utav dessa triggar igång bitlocker och mycket riktigt, det gör det och hade jag inte kommit ihåg det så hade jag suttit med en låst dator nu.

Gå till inlägget

Vilken Windows-version och vilka grafikdrivrutiner är det vi talar om här?

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Vilken Windows-version och vilka grafikdrivrutiner är det vi talar om här?

Gå till inlägget

windows 11 pro
24H2

nvidia nyaste drivrutiner

jag googlade på det och på microsofts sida(bland andra) står det att om man vill undvika att det triggas igång, så ska man stänga av.

Visa signatur

keep your friends close but your enemies even closer

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar