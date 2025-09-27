bitlocker frågor

jag han i sista sekunden att hindra mig från att uppdatera mina grafik drivrutiner då ett svagt minne utav att jag hade läst någonstans att uppdatering utav dessa triggar igång bitlocker och mycket riktigt, det gör det och hade jag inte kommit ihåg det så hade jag suttit med en låst dator nu.

1: jag ska uppdatera drivrutinerna och måste stänga av bitlocker, hur gör man det?

2: efter jag har stängt av det, är det verkligen en superviktig nödvändighet att aktivera det igen? vad händer om jag väljer att ha bitlocker av permanent? kommer jag att springa på problem i framtiden? slutar datorn att funka? kommer jag inte in i windows? vad?

jag har förstått hela den här grejen med att om nån snor min dator så skyddar bitlocker de från att komma in i min dator när felaktigt lösen slås in flera gånger och datorn då låser sig, men om man tar bort hela den biten, jag vet att ingen kommer att göra inbrott och om den mikroskopiska olyckan skulle hända, att någon skulle göra det, så har jag inga viktiga eller känsliga filer, om vi bortser från det, finns det någon poäng i att ha bitlocker igång?

3.finns det någon chans att något sabbas under själva avaktivera bitlocker processen?

anledningen till att jag inte vill ha igång det är just pga sådana här saker, jag var så nära att glömma bort att stänga av innan uppdatering och jag känner på mig att i framtiden då man bara i farten utan att tänka sig för, råkar uppdatera utan att stänga av.