STORA grafikfel med RTX 5090 - Citrix Workplace Web-skrivbord

esafesa
Medlem ★
●
Jag använder Citrix Workplace för att koppla upp mig mot jobbet hemifrån
Men av någon anledning blir det grova grafiska fel i de WEB-baserade skrivborden sen jag bytte till 5090 (på min mac funkar det perfekt, samt innan på min PC)
Saker hoppar runt hur som helst och bilden flimrar något enormt, men endast i den rutan.
Allt annat på hela datorn funkar perfekt, bara här det är något strul
Googlat, men finner inte vad det kan bero på, så vet någon lösning på problemet skulle jag uppskatta det!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.