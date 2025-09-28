SweClockers drop!
Seasonic avslöjar RTX 50 Super-korts existens

Melding Plague

Seasonic avslöjar RTX 50 Super-korts existens

5070 Super och 5070 Ti Super har dykt upp i Seasonics nätaggregatkalkylator.

Medlem

Ser framför mig hur Jensen facepalmar när han ser att Seasonic läcker super korten 😁

Medlem

Blir väl lansering för det bästa kortet i Januari alternativt 5070 Super i Januari med de andra kommande under Feb/Mars, Apr/Maj

Medlem
Ser framför mig hur Jensen facepalmar när han ser att Seasonic läcker super korten 😁

Det är ju inte första gången heller... Jag undrar om det är ett medvetet sätt att läcka och skapa hype?

Medlem
Det är ju inte första gången heller... Jag undrar om det är ett medvetet sätt att läcka och skapa hype?

..Behövs det?

Medlem
Det är ju inte första gången heller... Jag undrar om det är ett medvetet sätt att läcka och skapa hype?

Jag tror definitivt att vissa läckor är medvetet, att det är företagen själva som läcker.

Medlem
Ser framför mig hur Jensen facepalmar när han ser att Seasonic läcker super korten 😁

Det är ju läckor och rykten som gynnar Nvidia.

Medlem

Kanske dags att kika på att byta ut sitt RTX 4070 snart då?

Medlem

Såna här läckor är inget att lita på. Seasonic läckte RX 7700 i samband med att 7700XT lanserades, och den kom ju nu. De läckte också RX 7500, och den har vi inte sett än.

Medlem
Jag tror definitivt att vissa läckor är medvetet, att det är företagen själva som läcker.

Varför isåfall läcka istället för att posta på Twitter eller liknande?

Medlem
Varför isåfall läcka istället för att posta på Twitter eller liknande?

För att det bygger buzz, samt att de inte känner sig bundna av börsreglerna om att släppa information.

