Satte router i bryggläge och all uppkoppling försvann

Hallå där Sweclockers!

Nu sitter jag i knipa och behöver hjälp. Jag har internet via Tele2, koaxialkabel från Comhemuttaget och har deras C2 router.
Jag vill använda min egen router och satte därför Tele2-routern i bryggläge och kopplade in min egna router i den. När jag gjorde det försvann internetuppkopplingen på min stationära dator som jag har inkopplad med sladd från min egna router. Inte heller wifi ger någon internetanslutning.

Jag har provat att dra ut alla sladdar och sätta in igen. Kommer in i min routers ”portal” och ser där ”Internet disconnected”.

Portalen där jag satte C2 i bryggläge kommer jag inte åt längre.

Vad kan jag göra?

Kan vara så att du bara behöver vänta på att det gamla lånet av IP-adress upphör, brukar ta någon timme eller två.

Alternativt kan du använda reset-knappen på den routern för att återställa den.

Du måste stänga av WiFi innan du sätter den i bryggläge, nu kan det ta upp till fyra timmar innan det finns några nya ip-adresser att tillgå. Om du fabriksåterställer bör du få igång det med leverantörens router i routerläge.

Skrivet av NybbTronio:

Vad kan jag göra?

Som tidigare sagt så fungerar det inte p.g.a din internetuppkoppling är 'låst' till en specifik enhet ett tag.
Om din egna router har stöd att klona mac-adress så kan du ta mac-adressen från din C2 (står på undersidan) och skriva in den så borde det hoppa igång hyfsat direkt.
Om den inte har stöd för det så har du internet igen om några timmar.

Jag vet inte vad C2 har för portal men är det bara routerns egna gränssnitt så borde en fabriksåterställning lösa det.
Var det via din operatörs "mina sidor" eller dylikt så lär du in där via en annan enhet. En fabriksåterställning i det fallet kommer bara få den att ladda hem operatörens inställningar igen då.

