Satte router i bryggläge och all uppkoppling försvann

Hallå där Sweclockers!

Nu sitter jag i knipa och behöver hjälp. Jag har internet via Tele2, koaxialkabel från Comhemuttaget och har deras C2 router.

Jag vill använda min egen router och satte därför Tele2-routern i bryggläge och kopplade in min egna router i den. När jag gjorde det försvann internetuppkopplingen på min stationära dator som jag har inkopplad med sladd från min egna router. Inte heller wifi ger någon internetanslutning.

Jag har provat att dra ut alla sladdar och sätta in igen. Kommer in i min routers ”portal” och ser där ”Internet disconnected”.

Portalen där jag satte C2 i bryggläge kommer jag inte åt längre.

Vad kan jag göra?