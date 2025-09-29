Inbränning på alla skärmar i långtidstest

Riktigt intressanta resultat, men sidan är lite förvirrande. Rekommenderar att alla scrollar ner till sektionen "TV Results" för att se alla resultat och inte enbart de handplockade.

Det är lätt att se vilka som är OLED och inte, men frågan är vilka som är värst? En del LED-bakbelysta ser ut att vara de minst användbara med extrema tints och stora zoner som är helt mörka pga slitna/helt döda LEDs.

Men som sagt, det är ett hårt stresstest. 100% av tiden spenderas på att visa CNN för att maximera statiska element i ett halv-realistiskt scenario, de kör max ljusstyrka på alla modeller, och det är 20 tim per dygn som de körs (i 4 pass om 5 timmar var).

Jag tycker att jag använt min TV en del (främst som datorskärm), men den är ändå bara på c:a 1460 timmar efter 3 år. Så med den användningen kan jag räkna med sån här inbränning efter 20.5 år, förutsatt att jag skulle köra max ljusstyrka och enbart statiska element, vilket jag absolut inte gör...