Inbränning på alla skärmar i långtidstest

Melding Plague

Inbränning på alla skärmar i långtidstest

Ingen modell har klarat sig oskadd efter 26–30 månader i Rtings tuffa test.

Läs hela artikeln här

Medlem

Ska tilläggas att RTINGS kör väldigt hårt test som visar average-worst case. Är man försiktig men sin skärm så tror jag det tar längre tid än såhär för just inbränning. Däremot backlit / edgelit LED som dör är något man får räkna med tror jag tyvärr.

Hedersmedlem

Riktigt intressanta resultat, men sidan är lite förvirrande. Rekommenderar att alla scrollar ner till sektionen "TV Results" för att se alla resultat och inte enbart de handplockade.

Det är lätt att se vilka som är OLED och inte, men frågan är vilka som är värst? En del LED-bakbelysta ser ut att vara de minst användbara med extrema tints och stora zoner som är helt mörka pga slitna/helt döda LEDs.

Men som sagt, det är ett hårt stresstest. 100% av tiden spenderas på att visa CNN för att maximera statiska element i ett halv-realistiskt scenario, de kör max ljusstyrka på alla modeller, och det är 20 tim per dygn som de körs (i 4 pass om 5 timmar var).

Jag tycker att jag använt min TV en del (främst som datorskärm), men den är ändå bara på c:a 1460 timmar efter 3 år. Så med den användningen kan jag räkna med sån här inbränning efter 20.5 år, förutsatt att jag skulle köra max ljusstyrka och enbart statiska element, vilket jag absolut inte gör...

Medlem

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Medlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Varenda en som inte har sin tv på 24 timmar om dygnet med samma tv kanal klarar sig vilket testet då prövade, så ingen fara oavsett tv modell du kör med

Medlem

Intressant, men köper hellre ny TV efter 4-6år än begränsa mitt användande 🤷🏻‍♂️🙈

Hedersmedlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Plasma har dock ungefär samma risk för inbränning som OLED. Vissa påstår att plasma bränner in lite lättare.

Så det säger mer om hur liten risken är i normal användning än något annat. Kör på om du är nöjd, men undvik inte OLED i framtiden pga inbränningsrisk om plasma klarar det du gör med den.

Medlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Har du helt glömt diskussionerna om plasma och inbränning som fördes på den tiden eller.

Medlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Föräldarnas Panasonic Plasma klarade sig 5-6 år utan inbränning men tror stor orsak är att föräldrarna har ju på TV:n typ 12 timmar i dygnet känns det som och lämnar väl den på så länge de inte båda åker till affären typ. Tog liknande tid för den nya Panasonic OLED (de gillade bilden såpass att de ville ge OLED en chans), tog ungefär lika lång tid för inbränning trots inbyggda mekanismer för att undvika inbränningen.

Är nog hur man använder dessa som är vad som spelar roll.

Medlem
Skrivet av Thomas:

Plasma har dock ungefär samma risk för inbränning som OLED. Vissa påstår att plasma bränner in lite lättare.

Så det säger mer om hur liten risken är i normal användning än något annat. Kör på om du är nöjd, men undvik inte OLED i framtiden pga inbränningsrisk om plasma klarar det du gör med den.

Japp, jag kör också fortfarande en Panasonic Plasma. Enda gången jag haft "inbränning" var efter en längre period där jag nötte Destiny i typ 300h och inget annat innehåll emellan alls, finns en gul/vit supermätare som blev som ett "permanent" mörkt sträck men senare när jag slutat med spelet och kört blandat innehåll ett längre tag så försvann den helt tillslut.

Just nu är TVn 11år och har inga inbränningar alls. Så jag skulle inte vara så orolig med en OLED..

Medlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Hade nån modell av Panasonic, den hade ofta svag temp-"inbränning" från kanallogos och liknande, som alltid försvann efter man körde lite olika kanaler. Blev aldrig permanent. Slutsats: Plasma >> OLED.

Medlem

Har haft en LG B6 OLED i 9år, fortfarande inga större problem. "Smuts" och retention kan ses vid helteckande grå bild, men det är fortfarande inget som syns vid vanligt användande. Så det ser ut som att den kommer klara tioårsdagen, vilket är iaf vad jag anser att en TV ska hålla. Bör tilläggas att min gamla mid/high end Sony CCFL LCD hade åldrats mer på 10år än min OLED (bytte den på tioårsdagen), den klarade knappt 100nits vid 10/10 ljusstyrka efter 10år och hade nog värre retention när man gick från statisk bild till t ex grått.

Medlem
Skrivet av FriendOfPi:

Under tiden njuter jag problemfritt av min 15+ år gamla Plasma TV från Panasonic.

Du gör nog inte ditt bästa för att få inbränningar, vilket är vad RTINGS tester gör. Plasma är också ökända för att få inbränningar, men precis som med modern OLED så är man försiktig så får man antagligen inga problem.

Skrivet av RHWarrior:

Hade nån modell av Panasonic, den hade ofta svag temp-"inbränning" från kanallogos och liknande, som alltid försvann efter man körde lite olika kanaler. Blev aldrig permanent. Slutsats: Plasma >> OLED.

Har en 5 år gammal OLED helt utan inbränningar, så nu med den anekdoten är ställningen återigen: OLED >> Plasma

Medlem

Jag och en polare har båda varsin OLED-TV från LG fast olika generationer.

Hans har numera en större grön "fläck" som täcker kanske 10% av bildytan efter att hans flickvän hade på nån sån där statisk fireplace på netflix i typ 14 timmar. Den gick inte bort med pixelrensningen så den får han leva med.

Jag fick ett rutnät inbränt efter en särskilt lång session (typ 10h) av FIFA karriärläge där det är statiska menyer på skärmen men det gick som tur var bort med pixelrensningen så jag klarade mig.

Medlem

10 månader här utan problem men min OLED-skärm är bara igång på kvällar och helger samt körs inte med den nivån av ljusstyrka som RTings plågar panelerna med. Skulle välja OLED igen även om de bara höll 1 år. Går inte tillbaka.

Hedersmedlem

Det finns ju en anledning att det säljs skärmar som är specade för att köra hög ljusstyrka i 16/7 eller 24/7 drift och att de kostar en bra bit med än normala konsument-tv. Även de skärmarnas belysning har ju en begränsad brinntid som alla LED har, men ofta är den längre och mer förutsägbar då kylning etc är dimensionerad för sådan användning.

Medlem
Skrivet av Thomas:

Riktigt intressanta resultat, men sidan är lite förvirrande. Rekommenderar att alla scrollar ner till sektionen "TV Results" för att se alla resultat och inte enbart de handplockade.

Det är lätt att se vilka som är OLED och inte, men frågan är vilka som är värst? En del LED-bakbelysta ser ut att vara de minst användbara med extrema tints och stora zoner som är helt mörka pga slitna/helt döda LEDs.

Men som sagt, det är ett hårt stresstest. 100% av tiden spenderas på att visa CNN för att maximera statiska element i ett halv-realistiskt scenario, de kör max ljusstyrka på alla modeller, och det är 20 tim per dygn som de körs (i 4 pass om 5 timmar var).

Jag tycker att jag använt min TV en del (främst som datorskärm), men den är ändå bara på c:a 1460 timmar efter 3 år. Så med den användningen kan jag räkna med sån här inbränning efter 20.5 år, förutsatt att jag skulle köra max ljusstyrka och enbart statiska element, vilket jag absolut inte gör...

Sen måste man även vara medveten om att ljusstyrkan har stor inverkan på livslängden. Det är ju liksom direkt avgörande för spänningen som matas till pixlarna, vilket gör att de degraderas med tiden.

Om vi bortser från förluster innebär 200 nits dubbelt så hög spänning som 100 nits. Hur stora förlusterna sen är vet jag inte men det är klart att det behövs mer spänning än så, där en del blir till värme.

Så om vi hypotetiskt säger att gränsen för acceptabel inbränning går vid 12 månader, då är det 7300 timmar med CNN's test. Vid den här punkten vill vi helt enkelt ha en ny skärm.

Jag tror det är få som sitter vid datorn 20 timmar om dygnet. Säg 10 timmar om dygnet för den som sitter mycket vid datorn. Då är vi uppe i 24 månader.

Ta då LG C2 som exempel. Den ligger runt 250 nits när det eldas på max. Jag bortser då från att ljusstyrkan fluktuerar beroende på vad som visas. I ett 10% fönster kan den nå 350-400 nits, men det är omöjligt att räkna på i det här fallet.

Sänk ljusstyrkan till 100 nits och panelen kommer hålla 1.5x längre. Det innebär 36 månader av 10 timmars användande per dag.

Här kan man dock också se till att ljusstyrkan håller sig jämn på 100 nits, så den inte eldar på beroende på vad som visas. Hur stor skillnad det gör är som sagt omöjligt att räkna på, men det har garanterat en avsevärd inverkan. Vi tar inte heller hänsyn till den faktiska spänningen eller värmen som utvecklas. Allt vi räknar på här är energin ut.

Om jag får spekulera skulle jag gissa på att den faktiska livslängden i det här exemplet är kanske 6 år. Om man kollar väldigt mycket på CNN.

Medlem

3 åe vid nonstop och utan säkerhet. Det tycker jag låter som ett jävligt gott resultat för användning på riktigt

Medlem

Ja det får ju ses som överextremt att köra en kanal med loggan på samma ställe 24/7 i flera månader/år. Det intressanta är väl vilka som gav upp först

Medlem

Skaffade nyligen min första OLED och är lite oroad av att barnens frekventa tittande på SVT Barn ska bränna in loggan i panelen som det gjorde på min nu 15 år gamla plasma. Man kan ju undra varför inte kanalernas loggor sänds som metadata och läggs på i efterhand så att man själv kan välja var de ska ligga. Kanske rent av kan få dem att visas enbart när man byter kanal. Vet inte om det har något med rättigheter att göra, men det borde finnas bättre sätt att "vattenmärka" innehållet. För marksänd teven kan det vara ok, men på strömmade kanaler borde vara tekniska möjligt att bli av med loggor och liknande.

