Muskampen 2025: Segraren korad!
Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpa min kompis gamla dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Köpa min kompis gamla dator

Min polare säljer sin dator och undrar vad jag bör betala för den. Det är väldigt gamla komponenter, men för att vara schysst tänkte jag ge en slant (om den är värd något överhuvudtaget) Om jag missat något är det bara fråga, eller om ni vill veta något speciellt. Tack! Mvh, Simon.

Komponenter:
Moderkort:
AsusTek P8Z77V LX

Grafikkort:
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

Processor:
Intel Core i5-3570K CPU C 3.40GHz

Minne:
DDR3 16GB 1442Mhz (721.0Mhz)

Lagring:
SSD 128Gb, 1Tb Hdd

PSU:
Corsair 650W, (Bronze)

OS:
Windows 10 Pro

Senast redigerat Lade till PSU, samt lade till text om specifika frågor
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skulle säga att den är värd ungefär en pizza och två bärs. Är iaf vad jag skulle ta av en polare för en såpass gammal dator.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Om du vill ha faktiska siffror så 6-800kr för grafikkortet och 500kr för resten. CPU:n är för klen för grafikkortet dock så det är en dålig kombination. Kommer bli micro stutters i Fortnite med CPU:n men kanske funkar någorlunda i Valorant och liknande bättre optimerade spel. Dålig investering.

Visa signatur

FD North TG W | 5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | 2060S 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1660 Ti verkar gå för typ 800kr på tradera och resten av komponenterna är i princip elektronikskrot om det är lika gammalt som CPU'n.
Duger nog till att surfa och betala räkningar och lite lättare spel i 1080p.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Grafikkort 800, lagring 200, PSU 300, resten kommer vara skrot inom 2 veckor

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Skulle säga 1k kanske lite mer om PSUn är modern

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Berätta gärna vad du tänkt använda datorn till, t ex vilka spel du vill spela så kan vi rekommendera om investeringen är bra eller dålig.
En till sak jag direkt tänker på att så gamla komponenter kan behöva servas med ny kylpasta (cpu + gpu), ev extrakostnad att räkna med om du inte gör det själv.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tjae....skulle vilja vara så fräck att jag säger att priset beror på er inbördes skillnad i ekonomi...Är det ett schysst chassi och allt är riktigt snyggt så kan man ju alltid ge en tusing, men jag köpte typ liknande grejor för strax under en tusenlapp för ett tag sedan. Det mest värdefulla är nog grafikkortet, och det är inte heller någon värsting. Är kompisen rikare än dig, 500kr...

Visa signatur

ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av PeCe:

Skulle säga att den är värd ungefär en pizza och två bärs. Är iaf vad jag skulle ta av en polare för en såpass gammal dator.

Gå till inlägget

Jo jag håller med egentligen haha, men ville inte heller ”lura” honom om det skulle vara värt något. Ska hjälpa han flytta till ny lägenhet på onsdag. Får bjuda på bärs och pizza samt flytthjälp vilket jag själv tycker är ett rimligt pris, uppskattar allas värderingar. Ni är till stor hjälp!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Qzetin:

Berätta gärna vad du tänkt använda datorn till, t ex vilka spel du vill spela så kan vi rekommendera om investeringen är bra eller dålig.
En till sak jag direkt tänker på att så gamla komponenter kan behöva servas med ny kylpasta (cpu + gpu), ev extrakostnad att räkna med om du inte gör det själv.

Gå till inlägget

Främst min sambo som spelar sims, hennes nuvarande fastnar länge i loading screen, tänkte mest försöka ta de bästa delar från den här samt 2 andra äldre datorer. Hon spelar inte ofta och är inte intresserad av något nytt så, utan bara jag som försöker få henne att kunna spela lite då och då. Är student så har ingen stor budget utan vill mest bara kunna småuppgradera lite så att hon kan få det lite bekvämare när hon väl är spelsugen.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Den där datorn är brutalt gammal. DDR3 kom 2007 och DDR4 2014, vi är på DDR5 idag. Nätagget är ett bronze corsair vilket inte är en "high end" premium modell, då premium har 10 år garantitid. Vilket brons inte har... Så det är en del som faktiskt kan fallera snart, och då kommer mer saker dö.

SSDn är en 128GB det säger mig att den inte är så ny, googlade på moderkortet är det är släppt -12.

Datorn är från 2012, dvs 13 år gammal. Den är värd en 500 - 1000kr som den är, thats it.

Annars kan din kompis försöka sälja av den på market till någon random, du lägger 5000kr idag och får en betydligt bättre dator för spel som kör på en APU en vad denna presterar, det är den enorma skillnaden.

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av teanox:

Nätagget är ett bronze corsair vilket inte är en "high end" premium modell, då premium har 10 år garantitid. Vilket brons inte har... Så det är en del som faktiskt kan fallera snart, och då kommer mer saker dö.

Gå till inlägget

80 Plus-certifieringen säger bara något om verkningsgraden när nätdelen är nu, och har noll och ingenting med hållbarheten att göra, vilket du säkert är medveten om. Det var inte så bra komponenter i Corsairs guld-certade nätagg för 10-15 år sedan som många verkar inbilla sig.

När garantin dessutom innebär att det kostar nästan 800 spänn att enbart skicka in skiten, till en adress i Nederländerna, med express-flygfrakt så förstår man att det är upplagt för att ingen ska nyttja garantin.

En sån här gammal dator är det bara köra och se glad ut med, inte värt att lägga en krona, men kan vara lämpligt att städa ur dammet samt se över temperaturerna under drift.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar