Linux laptop - vad är vettigt och bra?

Hejsan!
Jag letar efter en bra laptop med bra prestanda och framförallt en bra batteri tid.
32GB ram är att föredra då virtualbox kommer köras.
Gpu behövs ej, påverkar inte batteritiden mycket kan det va intressant eller möjlighet att stänga av gpu helt. Mousepad centrerad, 14-15"
Användningsområde:
Kommer nyttja ubuntu i grunden, även kali kan förekomma.
Se film, surfa, programmera lite, lättare spel/gamla spel.
Studier och hack the box och andra relaterade aktiviteter.
Det jag kollat är
TUXEDO InfinityBook Pro 14 - Gen10
https://www.tuxedocomputers.com/en/TUXEDO-InfinityBook-Pro-14...
ThinkPad T14 Gen 6 (amd)
https://www.lenovo.com/se/sv/p/laptops/thinkpad/thinkpadt/len...
ThinkPad T14s Gen 6 (14" AMD)
https://www.lenovo.com/se/sv/p/laptops/thinkpad/thinkpadt/len...
Framework 13(13,5)
https://frame.work/se/en/laptop13
Jag önskar förslag på billigare dator om det går?
Eller köp råd vad jag ska tänka på, dra in på, eller satsa mer på.
Har du nått förslag?
