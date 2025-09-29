Nyinstallerat fiber - bara 1000/1000

Tjo,

Min nya hyresvärd har dragit i fiber i byggnaden - trevligt 2025. Men när man ska gå in och aktivera och beställa bredband från Telia så finns det enbart 1000/1000.

Självklart najs men nu behöver inte jag så pass utan vill hellre ha t.ex 250 eller 500 och en lite mindre kostnad i månaden.

Någon som vet eller varit med om detta med Telia? Jag ringde deras säljavdelning och de kunde inte heller svara på det..

Min gissning är att det handlar om gruppavtalet som min hyresvärd satt ihop med Telia - och med tanke på hur snål han är så är det antagligen en kostnadsfråga. Gruppavtalet är billigare för hyresvärd om de låser möjligt abonnemang till dyraste?