Önskar synpunkter/råd gällande ny dator

Hej Sweclockers!

Nu är det dags för en helt ny dator. Min gamla dator köptes när GTX1080 kom på marknaden, så det är väl dags att uppgradera nu. Därför vänder jag mig till er i hopp om att några vänliga själar med bättre kunskaper än mig kan ge mig lite kloka synpunkter.

Jag har kikat lite på nätet och hört med polare och mitt val har fallit på AMD processor, men är lite osäker på om det kommer vara värt det att spendera extra pengar på en dyrare CPU (men även GPU), eller om man lika gärna kan hålla inne lite?

Det är i huvudsyfte att använda datorn för spel, men bild- och video-redigering är något jag också vill göra i framtiden. Tanken är ju också att jag mest troligtvis inte kommer att göra några ändringar av hårdvaran i efterhand och jag förväntar mig att använda den i 7+ år.

Det jag funderar på just nu är nedan två alternativ:

Dator "2" där jag tar den dyraste AMD processorn med ett RTX 5080, det är ju däremot ett rätt dyrt kort.

Eller om jag ska ta dator "3" med en rimligare processor och grafikkort, men även där är jag fundersam på om man inte ska ta ett RTX 5070 TI istället?

En följd fråga där är om det finns några fördelar alls med att köra AMD på både CPU och GPU? Finns det någon teknik jag missat som gör att de samarbetar bättre med varandra då?

Dator "2" det dyrare alternativet

https://www.inet.se/datorbygge/b1708025/dator-2

Dator "3" lite billigare

https://www.inet.se/datorbygge/b1708398/dator-3

Tack på förhand!