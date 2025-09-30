Trådlös strömbrytare för motorvärmare.

Finns det någon strömbrytare för utomhusbruk som går att använda trådlöst utan krav på Wifi-nätverk eller existerande system med gateway. Jag behöver ha något till parkeringen utanför jobbet eftersom de inte kan/vill sätta intervall på motorvärmaruttagen.

Längden är ca 50 meter från fönstret i fikarummet till bilen och tvåvägskommukation (så jag kan se att den är igång) är ett krav. Schemaläggning är nice men inte ett måste. Bluetooth uppgraderingen för defa kostar tusenlappar så det går bort på rent princip, men kan lägga en 400-500 kr om jag får något bra.

Hur har ni andra gjort?