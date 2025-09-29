Speldator till 12 åring, runt 10 000 kr

Det börjar bli dags för grabben att få en egen dator och jag tänker mig ca 10 000 kr (ej inklusive skärm och tillbehör).

Jag kan inte bygga själv och har kikat runt lite på något som kan klara av båda det hans spelar nu (Fortnite, Minecraft, Roblox) men även sånt som kan intressera om något år såsom Battlefield 6 och lite mer grafiktunga spel i 1080 på medium/hög.

Kanske är det bäst att vänta till Black Friday eller mellandagsrea men vill gärna få ett hum om vad som kan funka. Vad tror ni om någon av de här nedan?Räcker det med 8gb på grafikkortet för de närmaste åren? Funderar även på om 32gb RAM är ett måste?

https://ogaming.se/p/99704/1337-gamingdator?_gl=1*knpbga*_up*...

Eller

https://itsale.se/shop/speldatorer/gamer-multicore/