Gigabyte B650 - USB-fråga

Skrivet av db1: Hej, jag har ett Gigabyte B650 Gaming X Rev. 1.3, moderkortet saknar Bluetooth så jag har en separat USB-adapater till det. Men, det verkar som att moderkortet alltid ger USB-anslutningen ström, även när datorn är avstängd. Så det finns en lite blå diod på adaptern som lyser. Finns det något sätt att få moderkortet att inte förse USB:erna med ström när datorn är avstängd?

i device manager kan du dra på power save funktionerna för stickan.

notera att namnet kan variera beroende på vad drivaren säger att den den ska heta.

alternativt flytta den till en av usbportarna som inte är konstant strömförsörjda om den har några.