Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan

Skrivet av Mr_Flash: Någon som hittat från vilket datum priserna gäller? Inne på mitt konto står det fortfarande att PC Game Pass ska förnyas om några dagar för 119kr, men jag misstänker att de kommer dra det nya priset på 160kr. Då blir det inte värt det längre för det lilla jag spelar. Gå till inlägget

4:e november läste jag i någon random reddit-tråd. Nu hittar jag inget officiellt för detta men mitt PC Game Pass har samma pris som ditt och det förnyas 10:e oktober.

Kommer göra som du när priset höjs. Har bara MS Flight Simulator 2024 installerat via Game Pass just nu och det klarar jag mig utan tills dess att det kommer på rejäl rea.