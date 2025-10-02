Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan

Melding Plague

Xbox Game Pass höjs rejält - kraschar uppsägningssidan

Oturlig timing eller massflykt när Microsoft höjer priserna med upp till 50 procent.

Medlem

Någon som hittat från vilket datum priserna gäller? Inne på mitt konto står det fortfarande att PC Game Pass ska förnyas om några dagar för 119kr, men jag misstänker att de kommer dra det nya priset på 160kr. Då blir det inte värt det längre för det lilla jag spelar.

Medlem

Helt ärligt, är det någon som är förvånad?
Detta var väl ganska väntat.

Medlem

Super billigt ändå om man spelar mycket av de spelen.

Hedersmedlem
Skrivet av Jubas:

Super billigt ändå om man spelar mycket av de spelen.

PC tycker jag ändå är ett bra pris fortfarande, men inte Ultimate. 3420 kr per år. Dyrare än 5 spel för 60 euro styck.
Den minoritet som spelar 10 AAA-spel per år via Game Pass sparar ju helt klart på det, men sparar snittpersonen något? Det känns rätt tveksamt.

Medlem

Har redan stackat GPU till 2027.

Medlem

Spelar man många spel varje månad kan det fortfarande vara prisvärt🤷🏻‍♂️

Medlem
Skrivet av Thomas:

PC tycker jag ändå är ett bra pris fortfarande, men inte Ultimate. 3420 kr per år. Dyrare än 5 spel för 60 euro styck.
Den minoritet som spelar 10 AAA-spel per år via Game Pass sparar ju helt klart på det, men sparar snittpersonen något? Det känns rätt tveksamt.

Håller med!
För mig börjar det bli tveksamt om ekvationen går ihop.

Medlem
Skrivet av Mr_Flash:

Någon som hittat från vilket datum priserna gäller? Inne på mitt konto står det fortfarande att PC Game Pass ska förnyas om några dagar för 119kr, men jag misstänker att de kommer dra det nya priset på 160kr. Då blir det inte värt det längre för det lilla jag spelar.

4:e november läste jag i någon random reddit-tråd. Nu hittar jag inget officiellt för detta men mitt PC Game Pass har samma pris som ditt och det förnyas 10:e oktober.

Kommer göra som du när priset höjs. Har bara MS Flight Simulator 2024 installerat via Game Pass just nu och det klarar jag mig utan tills dess att det kommer på rejäl rea.

Medlem

Det har gått överstyr, vi ska betala för prenumerationer överallt, bredband för alla med tillgång till allt för en låg månadskostnad är ett minne blott.

Medlem

Vore värt om dom tryckte in World of warcraft i ultimate, annars får det va.

Medlem
Skrivet av Megacrash:

Spelar man många spel varje månad kan det fortfarande vara prisvärt🤷🏻‍♂️

Du får spela rejält då. För en vanlig person med annat att göra med så lär du inte tjäna på det.

Om jag köper ett spel för 600kr håller det några månader om det är ett RPG och sedan äger man det. Mot att betala 300kr i månaden och inte äga något.

Men spelar man 18h om dagen så visst är det värt det. Eller om man spelar många korta spel. Men flesta spelen numers är ju långa.

Medlem

Vad krävs för att nyttja detta på en dator? Har man en gammal dator så kan detta vara något. Men dom som köper en ny dator för 20k+ köper nog knappast detta, vad vet jag.

Medlem
Skrivet av dagas:

Du får spela rejält då. För en vanlig person med annat att göra med så lär du inte tjäna på det.

Om jag köper ett spel för 600kr håller det några månader om det är ett RPG och sedan äger man det. Mot att betala 300kr i månaden och inte äga något.

Men spelar man 18h om dagen så visst är det värt det. Eller om man spelar många korta spel. Men flesta spelen numers är ju långa.

Man har ju även möjlighet att testa en massa olika spel utan att känna att man måste få ut 100 timmar ur spelet som man egentligen tycker är 65 av 100 pga man lagt 500kr på spelet.
Jag kommer nog fortsätta köra gamepass men kanske inte löpande utan efter behov när det kommit ett gäng spel jag är sugen på.

Medlem
Skrivet av underd0g76:

4:e november läste jag i någon random reddit-tråd. Nu hittar jag inget officiellt för detta men mitt PC Game Pass har samma pris som ditt och det förnyas 10:e oktober.

Kommer göra som du när priset höjs. Har bara MS Flight Simulator 2024 installerat via Game Pass just nu och det klarar jag mig utan tills dess att det kommer på rejäl rea.

Tack, då blir jag kvar en månad till då.

Medlem

Sade upp mitt, har knappt använt det ändå, och nu blir det på tok för dyrt.

Hade hellre sett en billigare prenumeration och rejälare rabatter på spel istället, typ 50% eller så, så hade man fått välja lite mer om/var man lägger pengarna.

Å andra sidan kan ju spel ibland kosta uppåt 50% i handeln av vad de kostar digitalt i store redan, så orka..... 🤷‍♂️

Medlem

Ett tips är att spara undan save filerna och "konvertera" dem till steam save filer om det behövs. (Innebär oftast namnbyte och annan mappstruktur).

Medlem

Tur att min Xbox har skivläsare!

Medlem

Nej, nu får det nog vara för min del också. Får försöka spara ner savefilerna på Indy och MSFS då åtminstone så kanske man inte behöver börja om från scratch. Använder det ändå för lite för tillfället men priset har ändå varit okej till nu.

Medlem

119 dras den 25 oktober , ska se om det ändras . Säger upp den när dom höjer till 160 .Spelar ändå bara Medieval Dynasti , kan köpa den för 250 ändå .

Medlem

Kört vanliga PC Gamepass och det är fortfarande värt det, men när jag startade med det hade de x antal spel. Nu kommer det inget nytt alls och de tar extra betalt. Sen gillar man inte alla de nya spelen heller. Tycker det är vågat av de att höja priset när de inte ger något tillbaka.

Medlem

Fy satan vilken ökning. Är detta ett försök till att döda gamepass och återgå till vanlig försäljning?

Medlem
Skrivet av jOnÄTÄn:

Man har ju även möjlighet att testa en massa olika spel utan att känna att man måste få ut 100 timmar ur spelet som man egentligen tycker är 65 av 100 pga man lagt 500kr på spelet.
Jag kommer nog fortsätta köra gamepass men kanske inte löpande utan efter behov när det kommit ett gäng spel jag är sugen på.

Du kan spela vilket spel som helst på Steam i 2 timmar, sen bara lämna tillbaka om det inte är nått bra & få pengarna tillbaka utan krångel.

Medlem
Skrivet av Mörksuggan:

Vad krävs för att nyttja detta på en dator? Har man en gammal dator så kan detta vara något. Men dom som köper en ny dator för 20k+ köper nog knappast detta, vad vet jag.

Har en dator för över 20k och jag nyttjar gamepass (eller nyttjade, ska se om det är värt det nu).
Kommer ju både stort och smått som funkar fint till datorn.

Sötast

Kan vi inte göra det lättare för kapitalismen?

Om alla bara avsäger sig lönen och byter ut den mot x antal subscriptions istället?

