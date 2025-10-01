Köpa ny dator

Tjena!

Jag ska efter ett långt tag äntligen köpa en ny dator.

Är verkligen ingen höjdare på datorer och fick tips av brorsan att kika med er proffs här på forumet!

Datorn jag köper kommer kosta ca 6500-7500kr och är begagnad. Det som jag spelar mest är Lol och cs, kan hända att man spelar något annat roligt man hittar på steam då o då. Vill ändå att datorn ska hålla några år framåt (ca 5 år), se specs nedanför, vad tycks?

Operativsystem: Microsoft Windows 11 Pro, Version 10.0.26100

Drivrutin: Game Ready-drivrutin - 581.29 - Wed Sep 10, 2025

CPU-enhet: Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz

RAM: 32.0 GB

Lagring:

• SSD - 931.5 GB

• HDD - 1.8 TB

Grafikkort och bildskärmar:

• NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

• Dell AW3423DW (3440 x 1440, 175 Hz, Högsta (32 bitar), G-SYNC, HDCP)

Tack på förhand!