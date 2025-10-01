Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.
möss för stora händer?
Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Battlestation: 14900kf - RTX3090 - 32gb ram - 1tb M2 990 PRO - 2TB M2 crucial
WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL
here we go!
Deschutes -> Spitfire -> Winchester -> Toledo -> Deneb -> Sandy Bridge -> Summit Ridge -> Vermeer
Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X
i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.
• Fractal Design North | ASUS ROG Strix B650E-F | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 GRE | 64 GB RAM | Windows 11
• Mac mini | M4 Pro | 48 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia
• MacBook Pro 14" | M2 Max | 96 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia
AMD Ryzen 9 7900 | Gigabyte B650M Gaming X AX | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 5200MHz CL40 Vengance | Corsair RM850e 850W | MSI RTX 2060 Ventus XS 6GB | Lian Li LANCOOL 205M :: Mac Mini - M4 | 16GB | 512GB
Vilken var din första?
i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)
*** Intel Core i7 2600k, 16GB DDR3 Corsair Vengance, GTX780 ti 3GB, Corsair 80i kylning, Corsair 650TX Nättagg, Fracal Design Define R3 chassi... ***
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz
*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz
AMD Ryzen 5 5600x
32gb ram
Asus Rog Strix B550-e gaming
Asus Tuf 3080 oc
Anycubic kobra 3 kombo
Ryzen 7 5800X3D || Gigabyte AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16GB || G.Skill Flare X 16GB 3200MHz CL14 || Gigabyte B550I Aorus Pro AX || Corsair 34WQHD240-C OLED || Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB || Samsung SSD 990 PRO 4TB || Corsair SF1000 || Thor Zone NANOQ R Chalk || 3xNoctua NF-A14x25 G2 PWM || Corsair iCUE LINK TITAN 280 AIO
CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor 1: Samsung Odyssey G8 G80SD | Monitor 2: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S
Live for fun, Loyal to none
Ryzen 9 5950X, 32GB 3600MHz CL16, SN850 500GB SN750 2TB, B550 ROG, 3090 24 GB
Har haft dessa GPUer: Tseng ET6000, Matrox M3D, 3DFX Voodoo 1-3, nVidia Riva 128, TNT, TNT2, Geforce 256 SDR+DDR, Geforce 2mx, 3, GT 8600m, GTX460 SLI, GTX580, GTX670 SLI, 1080 ti, 2080 ti, 3090 AMD Radeon 9200, 4850 CF, 6950@70, 6870 CF, 7850 CF, R9 390, R9 Nano, Vega 64, RX 6800 XT
Lista beg. priser GPUer ESD for dummies
Asrock Z790m-itx/ac : I5 14400 : MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC : Corsair Vengance RGB 32GB (2x16GB@6000MHz) : Silverstone Sugo 14 SST-SG14B : Corsair RM850e : Kingston KC3000 M.2 1TB :AOC P2770q : Mionix Naos 7000 : Cooler Master SK630 : BeQuiet Dark Rock LP : Audio Technica ATH-M20XBT :