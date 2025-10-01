Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

möss för stora händer?

möss för stora händer?

På jakt efter en ny mus, har stora händer och vill ha en mus med flera tumknappar, bla haft logitech mx500, logitech mx518 och logitech g602 och dessa är på gränsen till för små, framförallt smala.

Vad ska man titta efter om man vill ha en mus som är lite större och har flera knappar för tummen och har lite kvalité?
/Raven6666

Gå till lite olika butiker och kläm o kän på de de har som visas

Annars så de flästa butiker skriver ut längd, bräd och höjd på mössen. Och då du vet vilka som är för små, så är det ju bara att leta efter större än de.

Stora händer är ju inte lika med stor mus... det beror ju på komfort mycket
Så det är bara testa sig fram imo.

Jag har storlekt 13-14 på handskar så har rätt stora händer.
Har en MX Master 3S som är riktigt bra i storleken för mig.

Har rätt stora händer också och Logitech möss är för små för mig, det går inte.
Kör denna som är lite större iaf, kört olika naos versioner i 5-6 år nu.
https://www.maxgaming.se/sv/tradbundna-moss/naos-pro-gamingmus-svart
Tycker fortfarande det kunde vart lite större ändå men den duger

Skrivet av Sapporun:

Har rätt stora händer också och Logitech möss är för små för mig, det går inte.
Kör denna som är lite större iaf, kört olika naos versioner i 5-6 år nu.
https://www.maxgaming.se/sv/tradbundna-moss/naos-pro-gamingmus-svart
Tycker fortfarande det kunde vart lite större ändå men den duger

exakt, det är smaksak.
Jag stora händer och gillar små möss.

Storlek beror helt på vad du föredrar för typ av grepp, jag själv tycker nedstående design är överlägsen! Men då krav på trådlöst uppkom för npgra år sen så har jag kört med g305 som är väldigt liten men fungerade ok ändå och kör nu med en logitech g pro som är betyderligt bättre än g305an men inte ens i närheten av den designen som nedan naos mus har.

Skrivet av Sapporun:

Har rätt stora händer också och Logitech möss är för små för mig, det går inte.
Kör denna som är lite större iaf, kört olika naos versioner i 5-6 år nu.
https://www.maxgaming.se/sv/tradbundna-moss/naos-pro-gamingmus-svart
Tycker fortfarande det kunde vart lite större ändå men den duger

Denna designen är underbar! Har även jag tydligen ganska stora händer och körde med denna design ända sen edge 3200 tiden! Så extremt synd att varken naos eller qpad som även haft denna design aldrig släppt en trådlös variant!

Skrivet av basn:

Stora händer är ju inte lika med stor mus... det beror ju på komfort mycket
Så det är bara testa sig fram imo.

Håller med. Jag har stora händer och försökte länge att hitta en stor datormus som var bekväm i handen, utan framgång. Särskilt de ergonomiskt formade blir bara konstiga att hålla i när de är för små.

För mig funkar det mycket bättre med normalstora symmetriska modeller, typ Sensei 310 som jag använt i flera år nu.

Jag har storlek 10-11 i handskar och kör med SteelSeries Aerox 5 Wireless, kan varmt rekommenderas

https://www.eloshapes.com/mouse/browse

Här kan du söka på typ nästan alla möss som finns. Du kan ställa in storlekar och vikt osv för att hitta rätt.

Logitech MX518
131*73*43mm

Så du kan ju börja där och kolla om de finns större.

Alienware AW610M
ASUS ROG Spatha
Corsair Ironclaw RGB

MadCatz R.A.T kanske fungerar, har storlek 12 handskar och provat det mesta utom den.

Mx Master 3s är nära men även den för liten imo, bästa jag hittat än så länge dock.

En gång i tiden fanns den, perfekta musen för stora händer!
FUNC MS-3 R2 från Sverige, den var helt fantastisk.

Arbetade mig igenom 3st...
Tyvärr har func konkat.

Idag kör jag deathadder

Har förstått att jag kör med ”palm grip” och har också relativt stora händer på 20 cm, så då är en större mus nog inte fel. Har förstått att Deathadder från Razer är en av (vad det verkar) ganska få möss som passar för ”palm grip” så är rätt sugen på att ge den en chans.

Har nu Ninjutso 4K som jag tycker om, men lite för liten är den allt.

Har testat Pulsars X2H som har en högre bula längst bak och den tyckte jag låg bra i handen.

Men testa är nog enda sättet för att veta bäst (som flera redan förslagit).

Vad jag har förstått så är Keychron M6 väldigt lik MX Master-serien men med en ordentlig sensor. Kanske kan vara något?

Vad är stor hand?
Har mellan 11 och 12 och 518 ligger perfekt

Deathadder V2 pro, viper V2 pro och Logitech G pro är stora, alla över 24cm långa om jag minns rätt o deathadder är enorm

Qpad

https://www.maxgaming.se/sv/tradlosa-moss/zowie-ec1-dw-svart

Jag har också dasslock till händer så följer gärna den här tråden.
Största mus jag klämt på är nog Razer deathadder V2 pro, den var dock för liten den också, 127mm lång, V4 är iofs 128mm lång, men jag har inte hittat någon över 13cm än tyvärr. Jag hade nog varit nöjd med 135-140mm, men går ju sällan att filtrera på ens.

Jag köpte precis MX master 3. Perfekt för mina stora händer, körde Superlight PRO innan och den kändes bra då, men MX 3 är mycket bättre för mig!

Jag har väl storlek 11 och fastnat för Asus Spatha X.
Tog ett tag att lära sig sidoknapparna men nu älskar jag den

https://www.madcatz.com/en/Product/Detail/rat8-plus

Denna kör jag med, kanske inte har dom största händerna (stl10) men den går att justera både i bredd och längd. Riktigt skön mus.

Skrivet av Sapporun:

Har rätt stora händer också och Logitech möss är för små för mig, det går inte.
Kör denna som är lite större iaf, kört olika naos versioner i 5-6 år nu.
https://www.maxgaming.se/sv/tradbundna-moss/naos-pro-gamingmus-svart
Tycker fortfarande det kunde vart lite större ändå men den duger

Kan instämma på rekommendationen av Naos Pro, är min tredje Naos mus jag haft och det är den bästa hittills 😇 Hade tidigare Logitech, men tycker de har blivit för små nuförtiden!

Roccat Kone Air är rätt stor, 13.2 x 8.2 x 4.3cm.

razer viper v3 är rätt stor

Pulsar Xlite v3 Large om du gillar ergo-möss

Skrivet av Sturgis:

En gång i tiden fanns den, perfekta musen för stora händer!
FUNC MS-3 R2 från Sverige, den var helt fantastisk.

Arbetade mig igenom 3st...
Tyvärr har func konkat.
<Uppladdad bildlänk>

Idag kör jag deathadder

Jag har tre, en reparerad och en oöppnad 🙂

Mionix naos pro är den största jag hittat. Hade egentligen velat att den var en cm längre ändå.

Jag vill slå ett slag för Corsair Scimitar , den är redigt stor och passar bra i alla möjliga sammanhang.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5270296&expand=offers&u...

M650 L från Logitech kanske kunde vara ett alternativ

