Microsoft gör om Xbox Game Pass i grunden och chockhöjer priserna för spelare i flera regioner. Tjänsten delas upp med tydligare skillnader i innehåll, men också med restriktioner som gör att värdet kan ifrågasättas. Reaktionerna har varit kraftiga. Flera spelare menar att Microsoft nu riskerar att förlora själva fördelen med Game Pass - enkel tillgång till ett brett spelbibliotek till en rimlig kostnad.

Som om prishöjningarna inte vore nog kraschade Microsofts uppsägningssida kort efter att förändringen annonserades. Många användare rapporterade att de inte kunde säga upp sina prenumerationer utan fastnade i systemet tills tjänsten kom tillbaka online. Händelsen väckte irritation och misstankar om att Microsoft underskattat den våg av avhopp som följde beskedet.

Att nya storspel kan försenas upp till ett år på de billigare nivåerna gör att Game Pass mer liknar en traditionell prenumerationstjänst för äldre titlar. Samtidigt ifrågasätts beslutet att utesluta Call of Duty-serien, en av världens mest populära spelserier och ett av Microsofts tyngsta förvärv efter uppköpet av Activision Blizzard.

Game Pass Essential - 95 kr/mån

Basnivån med onlinespel på konsol och tillgång till ett femtiotal spel. Molnspel erbjuds, men med längre väntetider än i högre nivåer.

Game Pass Premium - 145 kr/mån

Ger tillgång till 200+ titlar, men nya Xbox-publicerade spel släpps först inom ett år efter lansering. Call of Duty-serien är dessutom exkluderad.

Game Pass PC - 160 kr/mån

PC-spelare har en egen plan där innehållet lägger sig någonstans mellan Premium och Ultimate, men utan konsoltjänsterna.

Game Pass Ultimate - 285 kr/mån

Flaggskeppet med över 400 spel och fler än 75 dag 1-lanseringar, inklusive alla Xbox-publicerade spel. Här ingår även Ubisoft+ Classics, EA Play och Fortnite Crew från november. Ultimate-användare får dessutom prioritet i molnspelskön.

Höjningen innebär att Ultimate-nivån blir cirka 50 procent dyrare än tidigare, vilket gör den månatliga kostnaden högre än flera fullpristitlar per år. Game Pass har länge marknadsförts som spelvärldens mest förmånliga upplägg, men med de nya priserna blir frågan om konceptet håller. För många svenska spelare börjar det nu bli mer ekonomiskt rimligt att köpa enstaka spel, istället för att betala närmare 3 500 kronor per år för en prenumeration.

Hur påverkas du som har Xbox Game Pass av prishöjningen? Om du tidigare varit spekulant, har läget förändrats?