Steelseries visar upp nya flaggskeppet Arctis Nova Elite, ett trådlöst gamingheadset som företaget kallar världens första med "Hi-Res Wireless-certifiering". Målet är att ta över tronen från populära Arctis Nova Pro Wireless, som länge legat i topp i premiumsegmentet för trådlösa gamingheadset.

Arctis Nova Elite bygger vidare på Arctis Nova Pro Wireless, men introducerar en helt ny ljudplattform. Där Pro Wireless erbjöd dubbla anslutningar med 2,4 GHz och Bluetooth, levererar Elite 24-bit/96 kHz-överföring via både 2,4 GHz och Bluetooth med stöd för LC3+ codec. Headsetet använder 40 mm kolfiberelement med tvådelad konstruktion som ska ge mer ljudåtergivning och ett frekvensomfång på 10 Hz till 40 kHz, samma nivå som Steelseries tidigare topp-headset Arctis Nova Wireless.

Fyra källor samtidigt

En av de stora nyheterna är funktionen Omniplay. Där Arctis Nova Pro Wireless kunde mixa två källor, klarar Nova Elite upp till fyra olika samtidigt. Det vill säga att du kan spela upp ljud från PC, spelkonsol, mobiltelefon och AUX. Så om du suktar efter ett headset med hög kakafoni-potential, bör Nova Elite ge dig vad du behöver. Själva hubben har tre USB-C-ingångar som låter dig koppla in alla möjliga ljudenheter och växla mellan dessa, men saknar optisk ingång.

Nova Elite ska erbjuda förbättrad aktiv brusreducering jämfört med föregångaren. AI i kombination med mikrofoner ska headsetet kunna plocka bort upp till 97 procent av bakgrundsljudet.

Designmässigt är det en snarlik upplevelse som Steelseries levererade med Arctis Nova Pro Wireless. Det vill säga stabil metallram, mjuka öronkuddar med memory foam och ett band över hjässan som du kan justera för bättre passform. Precis som föregångarna skickar Steelseries med två batterier, varav det ena alltid sitter i hubben som gör att du kan byta batteri snabbt och behöver aldrig koppla någon laddsladd i lurarna.

Steelseries Arctis Nova Elite finns tillgängligt från och med idag på företagets hemsida och hos utvalda återförsäljare i färgerna svart samt vitt med gulddetaljer. Rekommenderat pris är 7 499 kronor. Ett rejält hopp från föregångarna som kostade ungefär hälften. Huruvida dessa förtjänar den höga prislappen återstår att se och headsetet ska få en ordentlig genomlysning av Testlabbet i närtid.

Vad kostar ditt headset?