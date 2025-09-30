I betalt samarbete med Electronic Arts.

Det har vilat ett tungt ansvar på lagledare Rosenviks axlar de senaste veckorna. Att forma laget som ska försvara SweClockers ära i årets största prestigedrabbning hade kunna knäcka vem som helst. Han har grubblat, han har suckat, skrivit ner namn bara för att skrynkla ihop papperslappen och kasta den tvärs över rummet. Men så en dag tittade han upp, reste sig och utbrast: ”Vi har ett lag!”

Här är de tappra SweClockers-medlemmarna som ska göra livet surt för FZ:s spelnördar i Battlefield 6: Slaget.

Hur går Slaget till?

Slaget avgörs den 19 oktober kl. 18.00 och väntas pågå i omkring 3 timmar. Själva matchen spelas i bäst av tre:

FZ väljer en karta

SweClockers väljer en karta

Programledaren väljer den tredje

Spelarna samlas på Discord innan matchstart och det är även där kommunikationen sker under matchen. Inbjudningar till den dolda lagkanalen skickas ut löpande. Där delas också all nödvändig info om server och upplägg.

Redan nu kan alla som vill snacka Slaget på Geeks Discord och kanalen #slaget-allmänt.

Följ Slaget via livestream

Alla kan följa dramatiken när Wakkaah, känd från FZplay progamleder Slagets officiella livestream. Förutom action från slagfältet får vi se lagkaptenerna @Rosenvik (SweClockers) och @tompa (FZ) i bild, redo att ge analyser och heja fram sina lag.

Matchen kommer att kunna ses på Youtube, Twitch samt på FZ.se och Sweclockers.com. Du kan redan nu ställa in en påminnelse på Youtube eller Twitch.