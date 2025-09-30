I betalt samarbete med Electronic Arts.

Det har vilat ett tungt ansvar på lagledare Rosenviks axlar de senaste veckorna. Att forma laget som ska försvara SweClockers ära i årets största prestigedrabbning hade kunna knäcka vem som helst. Han har grubblat, han har suckat, skrivit ner namn bara för att skrynkla ihop papperslappen och kasta den tvärs över rummet. Men så en dag tittade han upp, reste sig och utbrast: ”Vi har ett lag!”

Här är de tappra SweClockers-medlemmarna som ska göra livet surt för FZ:s spelnördar i Battlefield 6: Slaget.

SweClockers lag till Battlefield 6: Slaget

@MrFrall

@IMPANI

@HerrAnderzzon

@krEJZi

@Alexraptor

@Karazhan

@Colorful

@DragonRapide

@Azureye

@Linus82

@Rajmo

@MrApe

@JinxSwe

@Skrutt84

@KastarN

@Rosenvik (lagledare)

Ett stort grattis till er som blivit uttagna! Ni är garanterade en plats i Slaget den 19 oktober och får en spelnyckel till Battlefield 6 (skickas via PM lite längre fram).

Koll på motståndet: Här är FZ:s Slaget-trupp.

Hur går Slaget till?

Slaget avgörs den 19 oktober kl. 18.00 och väntas pågå i omkring 3 timmar. Själva matchen spelas i bäst av tre:

  • FZ väljer en karta

  • SweClockers väljer en karta

  • Programledaren väljer den tredje

Spelarna samlas på Discord innan matchstart och det är även där kommunikationen sker under matchen. Inbjudningar till den dolda lagkanalen skickas ut löpande. Där delas också all nödvändig info om server och upplägg.

Redan nu kan alla som vill snacka Slaget på Geeks Discord och kanalen #slaget-allmänt.

Följ Slaget via livestream

Alla kan följa dramatiken när Wakkaah, känd från FZplay progamleder Slagets officiella livestream. Förutom action från slagfältet får vi se lagkaptenerna @Rosenvik (SweClockers) och @tompa (FZ) i bild, redo att ge analyser och heja fram sina lag.

Valentin Lundin press.jpg

Valentin "Wakkaah" Lundin håller i Slagets livestream.

Matchen kommer att kunna ses på Youtube, Twitch samt på FZ.se och Sweclockers.com. Du kan redan nu ställa in en påminnelse på Youtube eller Twitch.

BF_Slaget_BG.png

Öppna platser – din chans att få vara med i Slaget

Grundlaget är spikat och klart, men behöver förstärkning! Slaget spelas nämligen 32 mot 32, vilket innebär att det finns 16 öppna platser kvar.

Som backupspelare är du redo att hoppa in när det behövs – det enda som krävs är att du köpt en egen kopia av Battlefield 6 har anmält intresse för att delta i Slaget.

Formuläret ligger öppet. Klicka in på länken nedan och gör dig redo för strid den 19 oktober.

Datum att ha koll på

10 oktober: Battlefield 6 släpps
19 oktober kl. 18.00: Slaget

Tidigare artiklar om Slaget

Till rekryteringsformuläret!

Sponsras av Electronic Arts

Denna artikel produceras i betalt samarbete med Electronic Arts. Tack vare sponsorskap och samarbeten kan SweClockers fortsätta erbjuda högkvalitativt innehåll utan kostnad för dig som läsare.

Battlefield 6 är ett PEGI 16-spel.