Logitech lanserar idag nästa generation i den klassiska MX Master-serien - MX Master 4. Detta blir företagets första MX-mus med inbyggd haptik, där subtila vibrationer ska ge taktil återkoppling vid scrollning, klick och navigering. Tanken är att professionella användare ska få större precision i exempelvis videoredigering eller designarbete. Om spelare stänger av funktionen direkt återstår dock att se.

En annan nyhet är Actions Ring, en digital overlay i Logi Options+ som låter användaren skapa app-specifika genvägar. Företaget hävdar att detta kan minska repetitiva musrörelser markant.

På hårdvarusidan märks en uppgraderad sensor på 8 000 DPI, samt MagSpeed-scrollhjulet som sägs klara 1 000 rader per sekund. Musen laddas som brukligt via USB-C och enligt Logitech ska en minuts snabbladdning räcka till tre timmars användning, medan en full laddning håller upp till 70 dagar. Ljudnivån vid klick har även reducerats med hela 90 procent jämfört med föregående modell.

Logitech lyfter också fram hållbarheten: MX Master 4 använder minst 48 procent återvunnen plast, ett tumhjul i aluminium med lågt koldioxidutsläpp, och en battericell baserad på återvunnet kobolt. Musen är konstruerad för att vara enkel att demontera och återvinna när den väl har tjänat färdigt sitt syfte.

MX Master 4 släpps i flera färger, inklusive Graphite och Pale Grey, och prissätts till 1 499 kronor i Sverige. En "Business"-version får stöd för central administration via Logitech Sync, där IT-avdelningen kan övervaka mössen på distans. Antingen ett högst dystopiskt scenario, eller en rad i pressreleasen som kunde ha tydliggjorts.