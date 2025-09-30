Statcounter har släppt uppdaterade siffror över marknadsandelar för olika operativsystem och mjukvaror. För de olika versionerna av Windows bjuder september på en rejäl överraskning.

Windows 11 sjönk en aning till 48,95 procent, från rekordnoteringen 53,51 procent i augusti. Windows 10 fortsatte att falla och gick från 45,53 till 40,50 procent. Men vänta lite nu, undrar vän av ordning. Det blir inte ens 90 procent tillsammans, vad använder resten?

Svaret enligt Statcounters statistik är Windows 7. Det gamla systemet hade redan ökat en aning mellan juli och augusti, men har nu skenat från 3,59 till 9,61 procent av Windows-marknaden.

Microsoft släppte den sista vanliga uppdateringen av Windows 7 i januari 2020 och den sista utökade uppdateringen för organisationer som betalade för ESU-programmet i januari 2023. Därefter har företaget släppt ett par nöduppdateringar för att täppa riktigt allvarliga säkerhetsbrister, senast i juli 2024.

Det är oklart om siffrorna pekar på en verklig ökning av antalet Windows 7-användare eller om Statcounters metod för att mäta användningen har problem.