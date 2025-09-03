Ett av världens mest populära verktyg för hårdvaruövervakning och överklockning har äntligen fått en ny skarp utgåva. Efter år av betor är MSI Afterburner 4.6.6 här, komplett med både nya funktioner och viktiga säkerhetsfixar. Inbitna entusiaster som har följt beta-stadiet kan nu sova tryggt om nätterna.

Den största tekniska förändringen är att programmet nu byggs med Microsoft Visual C++ 2022, vilket innebär att stödet för Windows XP försvinner. På hårdvarusidan tillkommer brett stöd för både grafikkort och processorer. Bland annat:

GeForce RTX 50-serien med möjlighet till fyrfläktskontroll och utökat överklockningsintervall för GDDR7-minne.

AMD RDNA4/Radeon RX 9000 (inofficiellt stöd).

Förbättrad spänningskontroll för Radeon RX 7800XT och nya revisioner av RTX 40-serien.

Tidigt stöd för Ryzen 9000 och Intel Arrow Lake.

Gränssnittet får samtidigt en uppfräschning med Windows 11-inspirerade teman, fler språk, en kraftigt utökad overlay samt förbättrad spännings- och frekvenskurvehantering. En ny funktion gör det även möjligt att dölja integrerade grafikkretsar i gränssnittet.

Tillsammans med Afterburner släpps även RivaTuner Statistics Server 7.3.7, som innehåller över 150 förbättringar, inklusive integration med PresentMon och NVIDIA Reflex. Dessutom är flera säkerhetshål i drivrutinen RTCore nu åtgärdade.