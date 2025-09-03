Nu är Windows 11 version 25H2 officiellt lanserad till allmänheten. Alla användare som har aktiverat inställningen för att få de senaste uppdateringarna så snart som möjligt ska få uppdateringen automatiskt inom kort, så länge systemet inte upptäcker någon inkompatibel programvara eller drivrutin.

Eftersom nästan alla nya funktioner som ingår i uppdateringen redan har pytsats ut under året i de månatliga uppdateringarna av 24H2 är uppdateringen minimal (mindre än 200 KB) och kräver bara en omstart.

På ytan har uppdateringen i princip inga nyheter då alla nya funktioner redan har släppts på 24H2. Bakom kulisserna säger Microsoft att uppdateringen har flera ändringar som gör systemet säkrare och effektivare. Företaget har bland annat tagit bort föråldrade funktioner som Powershell 2.0 och WMIC-kommandot.

Microsoft har även uppdaterat Media Creation Tool och lagt upp ISO-filer för den nya system­versionen, så att användare kan installera en fräsch kopia av 25H2 på en ny dator eller efter en nollställning.

Vid lanseringen har Windows 11 25H2 två kända buggar. Den ena rör uppdateringar installerade med Windows Update Standalone Installer (WUSA), som i princip enbart används i stora organisationer. Den andra handlar om den bugg i uppspelningen av DRM- eller HDCP-skyddat innehåll som slank med i augustis valfria uppdatering. Microsoft har släppt en lösning för video i septembers förhandsuppdatering (KB5065789), men DRM-skyddat ljud fungerar fortfarande inte i vissa spelare.