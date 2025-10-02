Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Windows 7 växer oväntat
mrqaffe
Rekordmedlem ★
●
Visa signatur
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
Lordsqueak
Medlem ★
●
Aka_The_Barf
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16
DigitalEmu
Medlem
●
Visa signatur
Programmerare, prestandatestare.
----------------------------------------------------------------
7800X3D. 32GbRam. 2+4Gb M2 + 18Gb. 43" 4K. RX9070. S23 Ultra.
Lödstation, Oscilloscop och en massa olika microcontrollers.
THB
Snusfri ★
●
Visa signatur
WS: i9 13900K - 128GB RAM - 6.5TB SSD - RTX 3090 24GB - LG C2 42" - W11 Pro
LAPTOP 1: Lenovo Thinkpad E14 G5 - 16GB RAM - 512GB SSD
LAPTOP 2: Acer Swift 3 - 8GB RAM - 512GB SSD
SERVER: i5 10400F - 64GB RAM - 44TB HDD
NALLE: Pixel 9 Pro XL
Alling
99:e percentilen ★
Testpilot
●
Visa signatur
Skrivet med hjälp av Better SweClockers