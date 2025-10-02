Windows 7 växer oväntat

Inget dåligt val. Om man fixar säkerhetsbristerna och inte behöver dx12 eller något chrome baserat, så funkar det ju utmärkt. Så det är ju ett bra alternativ för enklare uppgifter. Typ styrdatorer och sånt.

Nackdelen är väl att om man inte vet vad som behöver göras med en grundinstallation för att den ska bli "säker", så finns det ju risker med att ha den uppkopplad på nätet.