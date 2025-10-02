Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Windows 7 växer oväntat

1
Melding Plague

Windows 7 växer oväntat

Windows 10-slutet närmar sig. Då passar många användare på att byta till... Windows 7?

Rekordmedlem

Man får väl hoppas att det stämmer att folk protesterar mot 11an genom att uppdatera till win 7 eller Linux.
Möjligen så gynnar det väl även Apple att ms gjort 11 så användarfientlig.

Medlem

Inget dåligt val. Om man fixar säkerhetsbristerna och inte behöver dx12 eller något chrome baserat, så funkar det ju utmärkt. Så det är ju ett bra alternativ för enklare uppgifter. Typ styrdatorer och sånt.
Nackdelen är väl att om man inte vet vad som behöver göras med en grundinstallation för att den ska bli "säker", så finns det ju risker med att ha den uppkopplad på nätet.

Medlem

Dom kanske tänker att ska jag vara utan säkerhet kan jag lika gärna vara det i favorit operativet.

Medlem

Ökningen verkar helt vara i Asien, där Win 7 når över 18%. Ny kinesisk statligt påtvingad Linux distro som utger sig för att vara Win 7?

Snusfri

Windows 7 är totalt skräp.

Egentligen helt absurt hur mycket bandwagoning det är när det kommer till Windows 11.
Det är långt ifrån felfritt men inte alls så horribelt dåligt som vissa, speciellt "tech-tubers" och liknande säger.

99:e percentilen

Inget att stressa upp sig för.

1
