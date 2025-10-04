Ej komplett

bandyarvid123
Min granne hade den här som någon sorts hemmaserver. Plötsligt dog den och han testade att byta nätagg men det hjälpte inte. Han donerade den då till mig om jag hade lust att göra ett försök att få igång den, men tyvärr har jag inte haft tid och måste nu göra mig av med den pga flytt. Ger hellre bort den om någon är intresserad än att slänga den.
- Fractal design chassi
- Asus rog maximus vii formula moderkort
- Någon gammal gpu
- Någon gammal cpu
- 4x Corsair dominator platinum 2133mhz ingen aning om gb men minst 32 totalt gissar jag
-Fractal design newton 1000w, dock har ena sladden för att strömsätta moderkortet försvunnit
Väldigt intresserad. Skulle kunna hämta t.ex imorgon?
