Snart omöjligt aktivera Windows utan Microsoft-konto

Melding Plague

Snart omöjligt aktivera Windows utan Microsoft-konto

Microsoft ska täppa till möjligheten att kringgå kravet.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Den dagen blir det inget nytt Windows för min del, kör hellre vidare på ett äldre Windows eller går till Linux isf.

Medlem

Så tråkigt att man är tvungen att göra så. Den stora frågan kvarstår. Går att komma runt med Rufus? Går det att komma runt med Pro versionen?

Medlem

Vad händer om man har ett windows installerat på en äldre version som inte är kopplat till MS konto när man uppgraderar till denna version av win 11?

Blir man utlåst eller händer ingenting?

Medlem

Då det (enligt dem själva) går att lösa efter installation ser jag inte direkt det som omöjligt att någon löser en modifierad installation så man slipper. Precis som med andra "hårda" krav så som TPM eller Secure Boot. Trist att Microsoft fortsätter skjuta sig själva i fötterna dock.

"...they also inadvertently skip critical setup screens" - hah, visst. Säkert. Fram med ett konkret exempel och vad det nu har för "kritisk" effekt.

Medlem

Sajten påpekar att Microsoft inte hindrar användare att byta till ett lokalt konto när aktiveringen är klar och alla grundinställningar därmed är gjorda.

Det är ju det som är problemet, varför ska man ens behöva ett konto då för att sedan inte behöva det? De hoppas bara att folk ska vara för lata för att byta efteråt. Dålig design, jag är klar med Windows.

Skrivet av Pettson88:

Då det (enligt dem själva) går att lösa efter installation ser jag inte direkt det som omöjligt att någon löser det. Precis som med andra "hårda" krav så som TPM eller Secure Boot. Trist att Microsoft fortsätter skjuta sig själva i fötterna dock.

"...they also inadvertently skip critical setup screens" - hah, visst. Säkert. Fram med ett konkret exempel och vad det nu har för "kritisk" effekt.

Den kritiska screenen som saknas är att man blir medlem och börjar data-dumpa till dom som de sedan kan sälja vidare.

Medlem

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

Medlem
Skrivet av Spiffman:

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

Fast... nu finns ju faktiskt verktyg som ex. Rufus, som gör att man inte bara behöver gapa och svälja Microsofts dumheter.

Skrivet av Dakkie:

Sajten påpekar att Microsoft inte hindrar användare att byta till ett lokalt konto när aktiveringen är klar och alla grundinställningar därmed är gjorda.

Det är ju det som är problemet, varför ska man ens behöva ett konto då för att sedan inte behöva det? De hoppas bara att folk ska vara för lata för att byta efteråt. Dålig design, jag är klar med Windows.

Den kritiska screenen som saknas är att man blir medlem och börjar data-dumpa till dom som de sedan kan sälja vidare.

Ja, det är väl klart möjligt (är också cynisk nog att se det som det mest sannolika) - men jag hade mer än gärna sett Microsoft krypa till korset och faktiskt erkänna det också, innan andra gräver fram det.

Medlem

Roligaste är ju när man installerar om en nyare laptop som Windows inte har WiFi drivrutiner till. Det förutsätter liksom att man har en annan dator att förbereda installationsmedia med WiFi-drivrutinerna på, alternativt att man måste köpa en Ethernet-dongel och använda som "startkabel".

Medlem
Skrivet av Spiffman:

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

Brukar alltid fixas på något sätt och det ör klart det finns alternativ. Linux distar blir bara bättre och bättre.

Administrativ avgift
Skrivet av Spiffman:

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

Byter till linux den dagen och kan säga dig att enterprise så kommer M$ aldrig få igenom det här, hade bytt idag om det inte vore så att Iracing var ett problem i linux

Medlem
Skrivet av Spiffman:

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

Typ det enda man behöver Windows till numera är vissa spel med anticheat. Resten går att lösa.

Medlem

Ge mig bara en månad med bf6. Sen ryker windows partitionen....

Medlem

Microsoft som bestämmer. Deras mjukvara. Vi får lyda.

Ingen klagar när man köper en ny mobil och det första uppstarten man får är "registrera dig"...

Medlem

Bra av dem att styra upp det så att det blir ordning och reda.

Medlem
Skrivet av Snekutaren:

Typ det enda man behöver Windows till numera är vissa spel med anticheat. Resten går att lösa.

Åh om det vore så enkelt... har en drös kompatibilitetsproblem både på hårdvaru- (X570 SW-RAID är en JÄVLA huvudvärk att lösa med Linux, tar två sekunder med MS-operativ efter ett par sekunders setup i UEFIn) och mjukvarunivå (moddar och kör en del minnesediting i spel - nej, inte i multiplayer - och det har jag inte hittat någon i närheten av enkel lösning för att göra i Linux), annars hade jag nog gått över också.

Att lära sig ett helt nytt filsystem och sätt att hantera det är dock en av de största huvudvärkerna för mig personligen. FAT/NTFS sitter så jäkla ingrott i ryggmärgen att ex. EXT är något jäkla träskmonster för mig.

Medlem

Haha, byta till lokalt senare, är det någon som litar på det?
Så fort Pyttemjuk registrerat en E-postadress till hårdvaran så kommer den vara låst och länkad.
Lokalt konto kommer bara vara en illusion.

Jag är för lat för att orka med att stångas med Windows 11, så jag tar dörren istället.

Medlem

Man får väl se vad som händer, men funderar på hur de tänkt trycka ner ett sådant krav i halsen på sina lukrativa företagskunder med hundratals eller tusentals installationer att administrera? För sådana är det helt enkelt inte hållbart att tvingas aktivera datorer en och en, och det är inte kunder Microsoft vill förlora. Känns som det kan komma att finnas vägar runt det oavsett vad.

Medlem
Skrivet av FX9:

Vad händer om man har ett windows installerat på en äldre version som inte är kopplat till MS konto när man uppgraderar till denna version av win 11?

Blir man utlåst eller händer ingenting?

Som det står i nyheten såhär det alldeles utmärkt att köra med lokalt konto efter första uppstarten

Skrivet av Pepsin:

Roligaste är ju när man installerar om en nyare laptop som Windows inte har WiFi drivrutiner till. Det förutsätter liksom att man har en annan dator att förbereda installationsmedia med WiFi-drivrutinerna på, alternativt att man måste köpa en Ethernet-dongel och använda som "startkabel".

Det där är fixat i 24H2. Finns inte drivrutinen i Windows så får du alternativ att fixa drivrutinen under första uppstarten

Medlem
Skrivet av Lorault:

Microsoft som bestämmer. Deras mjukvara. Vi får lyda.

Ingen klagar när man köper en ny mobil och det första uppstarten man får är "registrera dig"...

Det är ju (bland annat) den inställningen FOSS-gemenskapen tycker är problematisk. Att registrera sig för att använda sin mobiltelefon är inget vi nödvändigtvis ska acceptera. Det är bland annat därför som alternativa OS till telefoner finns. Kika på exempelvis GrapheneOS eller PostmarketOS.

Medlem
Skrivet av lindahlj:

Bra av dem att styra upp det så att det blir ordning och reda.

Bland tomtar och troll...

Medlem
Skrivet av kaput:

Man får väl se vad som händer, men funderar på hur de tänkt trycka ner ett sådant krav i halsen på sina lukrativa företagskunder med hundratals eller tusentals installationer att administrera? För sådana är det helt enkelt inte hållbart att tvingas aktivera datorer en och en, och det är inte kunder Microsoft vill förlora. Känns som det kan komma att finnas vägar runt det oavsett vad.

För enterprise versionen kan det nog mycket väl finnas andra krav jämfört med Home och Pro versionerna

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Då det (enligt dem själva) går att lösa efter installation ser jag inte direkt det som omöjligt att någon löser en modifierad installation så man slipper. Precis som med andra "hårda" krav så som TPM eller Secure Boot. Trist att Microsoft fortsätter skjuta sig själva i fötterna dock.

"...they also inadvertently skip critical setup screens" - hah, visst. Säkert. Fram med ett konkret exempel och vad det nu har för "kritisk" effekt.

Att installera diverse MS-program / prenumerationer som Office 365 etc är tydligen vad som definierats som "kritiska" av MS

Medlem
Skrivet av jnsson:

Som Söder står i nyheten såhär det alldeles utmärkt att köra med lokalt konto efter första uppstarten

Det var inte min fråga.

Om jag installerat utan MS konto till en äldre windows 11 version (eller uppgraderat tidigare från win 10 till äldre win11 version. Hur fungerar det då den dag jag uppgraderar till denna senaste win11 versionen.

Medlem

Många som gnäller, få som gör ett aktivt val och faktiskt byter.
Ingen kan ju leka politiker och säga att "vi såg det inte komma"...

Medlem
Skrivet av Spiffman:

Ni kommer alla att registrera den dag det inte finns ett alternativ så sluta grina.
Microsoft vet det, ni vet det, alla vet det.

"alla" är ett starkt ord. Men de flesta kommer att göra det, tyvärr.

Till er som säger att ni byter till Linux "den dagen": Varför vänta?

Medlem
Skrivet av FX9:

Det var inte min fråga.

Om jag installerat utan MS konto till en äldre windows 11 version (eller uppgraderat tidigare från win 10 till äldre win11 version. Hur fungerar det då den dag jag uppgraderar till denna senaste win11 versionen.

Ser inte varför det skulle vara någon skillnad alls i o med att man som sagt fortfarande kan köra med lokalt konto. Den funktionen är ju inte borttagen, den är ju det bara från första uppstarten.

Medlem

Jag använder nu inte windows nämnvärt, men den har jag registrerat med en skräpmejladdress. Och tydligen så kan man skapa lokalt konto efter man registrerat sig med ett skräpmejl.
Är inte det i praktiken detsamma som att man skapat ett lokalt konto direkt? Gällande integritet och allt det där? Visst, det är dåligt att microsoft i och med detta kommer att få ännu fler att kartlägga, men gör det någon skillnad för den integritetsmedvetna windowsanvändaren egentligen?
Inte för att jag förespråkar folk att använda windows men är inte detta ett icke-problem egentligen för den som värnar sin integritet (men trots det använder windows?)

Medlem
Skrivet av Snekutaren:

Typ det enda man behöver Windows till numera är vissa spel med anticheat. Resten går att lösa.

Det är förvisso sant, men det är fortfarande Windows på speldatorn för att det är lättare så. Den dagen det inte längre är lättare så får det blir något annat.

Skrivet av Lorault:

Microsoft som bestämmer. Deras mjukvara. Vi får lyda.

Ingen klagar när man köper en ny mobil och det första uppstarten man får är "registrera dig"...

1) Jo, vi klagade på den rutan också
2) Åtminstone på iOS så går det fortfarande att hoppa över registreringen. Jodå den gnäller, men man kan hoppa över det.

För övrigt tror jag att MS kommer att få på näsan för brott mot DMA om de gör det här, men det får vi väl se.

Medlem

Jag installerade Windows 11 25H2 (26200.6725) igår. Använde Rufus när jag skapade USB-stickan och bockade ur krav på TPM/Secure-boot samt även att jag ville använda lokalt konto. Fungerade utmärkt!

