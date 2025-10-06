Min gamla samsung s21 har fastnat i talkback...

bosselarsson
Medlem
●
Enkelt beskrivet, hur fn får jag bort detta skit? Kan inte gå ut, stänga av eller kommer in på annan sida. Den är helt låst på denna sida och pratar i tid och otid.
Använd 2 fingrar för att svepa upp och låsa upp skärmen
Har du t.ex pinkod så klickar du på siffran en gång så den blir blå markerad, sen dubbelklickar man för att faktiskt mata in siffran.
Fortsätt sedan så in till Inställningar > Tillgänglighet > Talkback
Nedan har du lite andra sätt att stänga av/sätta på Talkback
Kan ibland fungera
AMD 5800x3d | ASUS x570 | Samsung SSD EVO 850 500GB | Corsair 32GB (2x8GB) 3600Mhz | Noctua NH-D15 | ASUS TUF OC 4090 | Fractal design R6 | Corsair RM1000X | LG UltraGear 27GL850 x2
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.