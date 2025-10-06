Min gamla samsung s21 har fastnat i talkback...

Använd 2 fingrar för att svepa upp och låsa upp skärmen

Har du t.ex pinkod så klickar du på siffran en gång så den blir blå markerad, sen dubbelklickar man för att faktiskt mata in siffran.

Fortsätt sedan så in till Inställningar > Tillgänglighet > Talkback

Nedan har du lite andra sätt att stänga av/sätta på Talkback

Kan ibland fungera