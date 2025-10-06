Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Min gamla samsung s21 har fastnat i talkback...

Enkelt beskrivet, hur fn får jag bort detta skit? Kan inte gå ut, stänga av eller kommer in på annan sida. Den är helt låst på denna sida och pratar i tid och otid.

Använd 2 fingrar för att svepa upp och låsa upp skärmen
Har du t.ex pinkod så klickar du på siffran en gång så den blir blå markerad, sen dubbelklickar man för att faktiskt mata in siffran.

Fortsätt sedan så in till Inställningar > Tillgänglighet > Talkback

Nedan har du lite andra sätt att stänga av/sätta på Talkback

Kan ibland fungera

