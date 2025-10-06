Kan man tvinga installera win 11?

Tjena SweC!
Min sambo fick flera gånger notis att måste installera win 11 innan 14 oktober annars win 10 blir "försvarlös" alltså svagare och sluta uppdatera osv ja alla vet vad som händer efter 14 oktober Så
windows säger att hennes spec (se ner) uppfylla inte krav. Men jag tycker att den borde klara? eller ha jag fel? Och nu kan jag inte alls hitta i dator som kan uppdatera win 11?
Jag ha tänkt köpa win 11 via Kinguin.net eller CDKEYS och installera på hennes dator då borde det väl gå eller måste hon byta ut delar?
Tack och god natt SweC
Mvh Dennis Dansken Jensen
Corsair Carbide Series 275Q
Fläktar: 1x 120mm front, 1x 120mm bak, ATX, mATX, mITX
Art. nr: 1119264 / Tillverkarens artikelnummer:: CC-9011164-WW
GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS OC
Grafikkort, PCI-Express 3.0, 6GB GDDR6, Turing
Art. nr: 1173340 / Tillverkarens artikelnummer:: GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS OC
Intel Core i7-10700F Processor
Socket-LGA1200, 8-Core, 16-Thread, 2.9/4.8GHz, Comet Lake, inkl kylare
Art. nr: 1155665 / Tillverkarens artikelnummer:: BX8070110700F
Cooler Master Hyper TX3i CPU Kylare
775/1150/1151/1155/1156, 800-2200 RPM, 17-30 dBA
Art. nr: 891804 / Tillverkarens artikelnummer:: RR-TX3E-22PK-B1
HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB
2x8GB 2666MHz (PC4-21300) DDR4 CL16, XMP 2.0, svart
Art. nr: 1136583 / Tillverkarens artikelnummer:: HX426C16FB3K2/16
Kingston A2000 500GB NVMe M.2 SSD
M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3D NAND, up to 2200/2000MB/s, 350TBW
Art. nr: 1135885 / Tillverkarens artikelnummer:: SA2000M8/500G
ASUS PRIME B460M-A moderkort
LGA1200, mATX, B460, DDR4, 2x M.2
Art. nr: 1159237 / Tillverkarens artikelnummer:: PRIME B460M-A
Cooler Master B500 V2 KOMPLETT Edition
ATX 12V V2.3, 80 PLUS, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex
Art. nr: 838663 / Tillverkarens artikelnummer:: RS500-ACABB1-BK
Windows 10 Home
Nordic + English
Art. nr: 200614 / Tillverkarens artikelnummer:: KUK-00001