Kan man tvinga installera win 11?

Tjena SweC!

Min sambo fick flera gånger notis att måste installera win 11 innan 14 oktober annars win 10 blir "försvarlös" alltså svagare och sluta uppdatera osv ja alla vet vad som händer efter 14 oktober

windows säger att hennes spec (se ner) uppfylla inte krav. Men jag tycker att den borde klara? eller ha jag fel? Och nu kan jag inte alls hitta i dator som kan uppdatera win 11?

Jag ha tänkt köpa win 11 via Kinguin.net eller CDKEYS och installera på hennes dator då borde det väl gå eller måste hon byta ut delar?

Tack och god natt SweC

Mvh Dennis Dansken Jensen

Corsair Carbide Series 275Q

Fläktar: 1x 120mm front, 1x 120mm bak, ATX, mATX, mITX

Art. nr: 1119264 / Tillverkarens artikelnummer:: CC-9011164-WW

GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS OC

Grafikkort, PCI-Express 3.0, 6GB GDDR6, Turing

Art. nr: 1173340 / Tillverkarens artikelnummer:: GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS OC

Intel Core i7-10700F Processor

Socket-LGA1200, 8-Core, 16-Thread, 2.9/4.8GHz, Comet Lake, inkl kylare

Art. nr: 1155665 / Tillverkarens artikelnummer:: BX8070110700F

Cooler Master Hyper TX3i CPU Kylare

775/1150/1151/1155/1156, 800-2200 RPM, 17-30 dBA

Art. nr: 891804 / Tillverkarens artikelnummer:: RR-TX3E-22PK-B1

HyperX Fury DDR4 2666MHz 16GB

2x8GB 2666MHz (PC4-21300) DDR4 CL16, XMP 2.0, svart

Art. nr: 1136583 / Tillverkarens artikelnummer:: HX426C16FB3K2/16

Kingston A2000 500GB NVMe M.2 SSD

M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, 3D NAND, up to 2200/2000MB/s, 350TBW

Art. nr: 1135885 / Tillverkarens artikelnummer:: SA2000M8/500G

ASUS PRIME B460M-A moderkort

LGA1200, mATX, B460, DDR4, 2x M.2

Art. nr: 1159237 / Tillverkarens artikelnummer:: PRIME B460M-A

Cooler Master B500 V2 KOMPLETT Edition

ATX 12V V2.3, 80 PLUS, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex

Art. nr: 838663 / Tillverkarens artikelnummer:: RS500-ACABB1-BK

Windows 10 Home

Nordic + English

Art. nr: 200614 / Tillverkarens artikelnummer:: KUK-00001

Cpun ska vara kompatibel med win 11 så det lär handla om mjuk-inkompaabilitet, är systemenheten åartitionerad med GPT ?

Medlem

Eftersom hon har en 10:e generationens Intel Core så behöver ingenting bytas ut.

Windows 10 måste däremot köra den senaste uppdateringen, och datorn måste ha Secure Boot samt [Firmware] TPM aktiverat i BIOS/UEFI. Uppgraderingen till Windows 11 kostar ingenting, så finns ingen anledning att köpa något.

Inställningarna i BIOS förklaras t.ex. här:
https://www.asus.com/support/faq/1055973/

