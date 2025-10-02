Forskare vid University of Californias campus i Irvine visar i en ny studie att riktigt känsliga gamingmöss med samplingsfrekvenser på över 1 kHz kan användas som en form av dold mikrofon.

När en mus ligger still på en hård yta syns små vibrationer i den ytan i den rådata musen samlar in. Om musens sensor läser av rörelserna tillräckligt ofta innebär det att den kan snappa upp ljudvågor från ett samtal som pågår i närheten och fort­plantar sig genom ytan. Forskarna har hittills bekräftat den i möss med sensorer från tillverkaren Pixart – PAW3395 och PAW3399. Båda har samplings­frekvenser på 1–8 kHz.

Eftersom signalen blir väldigt brusig använder forskarna en maskininlärningsmodell och signalbehandling för att återskapa en renare ljudsignal. I tester har tekniken visat sig känna igen 42–61 procent av alla talade ord från en konversation som hålls intill ett skrivbord där någon av de sårbara mössen är placerad.

Vanliga operativsystem som Windows gör det möjligt för vanliga program att komma åt rådata från inmatningsenheter som möss, och därför kräver ”Mic-E-Mouse” – som forskarna kallar attacken – ingen särskild behörighet. Spionkod kan i teorin bakas in i något i övrigt harmlöst program som ett spel.

Forskarna betonar att det än så länge är en teoretisk attack och det finns inga tecken på att metoden har använts ute i verkligheten.