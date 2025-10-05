Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Discord utsatt för intrång

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Discord utsatt för intrång

Personuppgifter har läckt efter attack mot underleverantör som sköter supportärenden.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Visa signatur

Black smoke doesnt mean engines broke #diesel

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Slaget: Team SweC

Tydligt bevis på att man INTE ska sitta å ladda upp ID kort osv till appar för de läcker alltid förr eller senare.

Visa signatur

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar