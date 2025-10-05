Val av högtalare

Bor i ett en och ett halvt planshus och inser nu att jag varken får spela när jag vill, hur högt jag vill och inte heller vad jag vill, på nedanvåningen. Fru barn och hund har ibland avvikande uppfattning.

Så nu håller jag på att leta anständiga och prisvärda golvhögtalare till ovanvåningens allrum på ca 50 m2 med snedväggar. Hit kommer inte någon annan eller hunden;-)

Dessa ska drivas av en WiiM amp ultra och tänker mig nånstans runt 3-5000 begagnat, ngn som har nåt tips? Har själv tittat lite på, inte lyssnat ännu dock, canton 509.2 DC som dessutom är ganska snygga. Tar tacksamt emot tips!