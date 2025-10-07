Maximal spelprestanda för 10500kr.

Hej alla!

Jag har dålig koll på hårdvarudjungeln nu för tiden, hur får jag ut mest gaming ur 10500kr? Jag har en 1080p-monitor och alla annan kringutrustning, denna peng ska bara gå till dator och operativsystem.

Datorn kommer vara uppkopplad via wifi så behöver därför stöd för detta.

Hur hade ni satt ihop den? Har ett bygge i åtanke men ingen aning hur prisvärt det är, uppskattar all hjälp ni kan bidra med. Jag föredrar prestanda just nu framför att kunna uppgradera i framtiden.

Tack på förhand!