assetto corsa competizione multiplayer problem

Hejsan folket.

Har tyvärr problem som jag inte vet hur jagvska lösa.

Köpte spelet nu under höst rean på steam och har bara spelat några dagar.

Men idag när jag skulle spela under kvällen så kommer jag inte åt multiplayer delen av spelet, det står disconected så fort jag försöker göra något som har med server eller multiplayer att göra. Tänker att servrarna kanske ligger nere, men nör jag kollar statusen på servrarna så är dom online och folk verkar vara online enligt server status.

Det jag gjort är att starta om datorn och starta om routern. Men inget hjälpte tyvärr.

Det jag vill veta är om sånt här brukar hända eller om någon har en fix för det här, känns mindre kul om jag inte kan köra online längre 😔

Tack på förhand