Tips på enkel och prisvärd karaokemaskin

Tips på enkel och prisvärd karaokemaskin

Hej!

Jag ska köpa en enkel karaokemaskin till min systers födelsedag men har ingen erfarenhet alls av sånt här, så jag tar gärna emot tips och råd.

Budget:cirka 1000 kr
Utrustning hon har: Samsung Smart TV
Högtalare: saknas (kan lånas eller köpas separat)

Jag funderar på tre alternativ:

1. Ett komplett karaokeset från Amazon (osäker på kvaliteten).
karaokeset 1
karaokeset 2
2. Ett paket med mixer + 2 mikrofoner
Paket 1
Paket 2

3. Separat mixer + 2 mikrofoner:
Mixer 1
Mixer 2
Mikrofon 1

Behöver jag extra kablar för alternativ 2 eller 3 för att koppla till TV:n och högtalarna?
Och hur bra fungerar Bluetooth-lösningar i praktiken istället för kabelanslutning?

Tack på förhand!

