Problem med optisk kontakt på PS4 Pro

njanja
Medlem
●
Visa signatur
Server
FUJITSU PRIMERGY TX100 S3P XE E3-1220V2 3.5-8MB 24GB
Hej Alla,
har en PS4 Pro, som jag kopplade till Yamaha Resiver.
När jag spelar u BR filmer då swishar den inte till 5.1. utan blir stereo.
Testade med en ren BR spelar och inga problem alls. Fungerar direkt.
Kollade alla inställningar på PS och allt är rätt inställt.
Undrar måste jag har en konserter eller nåt annat att få igång den här?
mvh
Njanja
Server
FUJITSU PRIMERGY TX100 S3P XE E3-1220V2 3.5-8MB 24GB
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.