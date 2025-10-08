Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Spel Spelkonsoler och konsolspel Tråd

Problem med optisk kontakt på PS4 Pro

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Problem med optisk kontakt på PS4 Pro

Hej Alla,

har en PS4 Pro, som jag kopplade till Yamaha Resiver.
När jag spelar u BR filmer då swishar den inte till 5.1. utan blir stereo.

Testade med en ren BR spelar och inga problem alls. Fungerar direkt.
Kollade alla inställningar på PS och allt är rätt inställt.

Undrar måste jag har en konserter eller nåt annat att få igång den här?

mvh
Njanja

Visa signatur

Server
FUJITSU PRIMERGY TX100 S3P XE E3-1220V2 3.5-8MB 24GB

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar