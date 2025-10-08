Problem med optisk kontakt på PS4 Pro

Hej Alla,

har en PS4 Pro, som jag kopplade till Yamaha Resiver.

När jag spelar u BR filmer då swishar den inte till 5.1. utan blir stereo.

Testade med en ren BR spelar och inga problem alls. Fungerar direkt.

Kollade alla inställningar på PS och allt är rätt inställt.

Undrar måste jag har en konserter eller nåt annat att få igång den här?

mvh

Njanja