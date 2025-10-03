Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD kan bli Intel-kund

Melding Plague

AMD kan bli Intel-kund

Framtida AMD-processorer kan tillverkas av Intel Foundry Services.

Medlem

Framstår väl som att det förmodligen skulle vara en bra grej om det händer, främst sett till att ett Intel Foundry som i förlängningen börjar fungera som en konkurrent till TSMC skulle vara av stort värde.

De kanske knappt har ett val heller med tanke på det politiska klimatet på hemmaplan?

De kanske knappt har ett val heller med tanke på det politiska klimatet på hemmaplan?

Medlem

Skönt att se dem samarbeta.

Det är enbart positivt att någon i USA fortsätter försöka bryta TSMC-hegemonin som råder just nu.

Medlem

Perfekt då kan intel "råka" kika lite på hur amd gör i sina cpuer

Medlem
japp Intel I7 16700K3D

Medlem

Blir denna duo det nya företaget som täljer guld som Nvidia?

Medlem
Haha! 😜

Det är väl inte riktigt som att AMD sitter på något banbrytande som inte Intel har (om än inte i konsument-CPU:er), samt att det som verkar vara aktuellt är tillverkning av t.ex. I/O-dies, styrkretsar och liknande som kan tillverkas på äldre/mogna processer.

Medlem
Hegemoni verkar inte vara rätt ordval här 🤓. Men jag tackar för möjligheten att lära mig ett nytt ord 👌

För övrigt intressant utveckling.

För övrigt intressant utveckling.

