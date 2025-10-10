Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Hjälp med datorbygge

1
Hjälp med datorbygge

Jag funderar på att bygga denna https://www.inet.se/datorbygge/b1714046/dator-1
Vad tycker ni om den - behöver lite tips känner jag (hoppas länken funkar)

Vad planerar du använda datorn till mer exakt och vilken upplösning spelar du i?

Ser rätt bra ut men hade bytt ut nätagget mot ett som inte är lika känt för missljud och så bytte jag grafikkort till ett med större kylare som är billigare.

https://www.inet.se/lista/4aGmv/dator

Lite oklart vilken upplösning jag ska ha, har inte köpt monitorn än, men ska spela på den tänker jag.

Spenderar du 25k likt den reaper länka kommer du kunna maxa det mesta i 1440p.
Går ju att spara minst 5k utan att tappa så mycket prestanda men allt beror på vad du vill göra med datorn.

Ok men om ni skulle lägga 25tkr på en dator, hur hade ni byggt den?

Ser rätt bra ut men hade bytt ut nätagget mot ett som inte är lika känt för missljud och så bytte jag grafikkort till ett med större kylare som är billigare.

https://www.inet.se/lista/4aGmv/dator

Just det nätagget eller corsair allmänt? Bra att veta för framtida köp

Verkar bara vara deras RMe serie vad jag vet. Har kört många RMx nätagg utan problem från corsair.

De har löst problemet med RMe serien. Så inget man behöver bry sig om längre. I allmänhet är Corsair bra.

Orelaterat. Är det bara jag som reagerar på 64GB RAM?

Är det enbart gaming du ska använda datorn till?

Ska bara spela, men är det inte bra med 64?

Kom på en till fråga, behöver jag mer kylning? Tror chassit har 3 fläktar.

