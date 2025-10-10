Gaming-PC till salu, 13900ks med 6950xt m.m.

Säljer en dator byggd för dig som vill spela på ultra i 1440p och tyngre arbete + Att se på Blu-ray filmer 😎

Datorn har ett par år på nacken, men presterar fortfarande ganska bra, det finns tyvärr ingen garanti kvar. Men ni kan testa datorn och prova att allt funkar som det ska.

Specifikationer:

- Moderkort: ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi (senaste BIOS 3001).

- Processor: Intel Core i9-13900KF (32 trådar)

- Kylning: Corsair 420mm AIO med push-pull-konfiguration (kvalitets fläktar från corsair i 140mm med 2000 RPM ).

- Grafikkort: AMD Sapphire Nitro+ RX 6950 XT – 16 GB.

- RAM: 32 GB DDR5 @ 6000 MHz CL30 med aktiv kylning.

- Lagring: 1 TB NVMe SSD + 1 TB HDD.

- Nätaggregat: Corsair RM1000x – 1000W, 80+ Gold-certifierad.

- Chassi: Phanteks med 8 fläktar (4 in, 4 ut) för optimal luftflöde.

- Optisk enhet: ASUS Blu-ray-spelare.

- Operativsystem: Äkta Windows 11home med licensnyckel.

- Ljudkort Asus Strix soar.

Prestanda:

- Klarar alla moderna spel på Ultra-inställningar i 1080p/1440p inklusive det nya battlefield 6 🥳

- Får 12 550 poäng i super position 1080p extreme.

- Har kört 1 tim i occt test för cpu och minne med godkänt resultat.

- Perfekt även för streaming, videoredigering och tyngre multitasking samt att se på filmer.

- Kan testas vid seriöst intresse.

Pris: bud tills jag är nöjd, och som vanligt så säljer jag om jag vill, och till vem jag vill, om du har bra referenser så väger det tungt.

Plats: Stockholm - Hägersten, fraktas inte, väger bly, endast hämtning.

Annonsen gäller till söndag kl 20.00 alla bud i tråden inga pm så att alla kan se.

Säljs inte i delar säljs komplett.

