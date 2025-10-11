Samsung välvd skärm 32" 144hz

Fint skick, funkar som den ska.

Beskrivning

-144hz

-32 tum/81.28 cm diagonal VA-panel

- 1800R välvning (del av cirkel med radie på 1800mm

- 2560 x 1400 QHD-upplösning

- 3000:1 typisk kontrast

- 4 ms svarstid

2st hdmi 1 Displayport

Medföljer 1 Hdmi-kabel o endp-kabel.

Har ej orginalkartong kvar pga avloppsläcka.

Men har en passande. så går skicka. Men köpare betalar önskad frakt

Kan mot dela på bensin kan jag köra ca 10mil från hultsfred.

Men Helst kan den hämtas i Hultsfred.

