Samsung välvd skärm 32" 144hz

the-guvnor
Medlem
●
Visa signatur
Intel Core i7-4770K@4Ghz, NZXT H440, ASUS Z87-DELUXE, Corsair HX1200i, ASUS GeForce STRIX GTX 980 4GB , Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB, Corsair H60 Hydro Series, Samsung SSD 850 EVO och lite mer hdd
Fint skick, funkar som den ska.
Beskrivning
-144hz
-32 tum/81.28 cm diagonal VA-panel
- 1800R välvning (del av cirkel med radie på 1800mm
- 2560 x 1400 QHD-upplösning
- 3000:1 typisk kontrast
- 4 ms svarstid
2st hdmi 1 Displayport
Medföljer 1 Hdmi-kabel o endp-kabel.
Har ej orginalkartong kvar pga avloppsläcka.
Men har en passande. så går skicka. Men köpare betalar önskad frakt
Kan mot dela på bensin kan jag köra ca 10mil från hultsfred.
Men Helst kan den hämtas i Hultsfred.
Intel Core i7-4770K@4Ghz, NZXT H440, ASUS Z87-DELUXE, Corsair HX1200i, ASUS GeForce STRIX GTX 980 4GB , Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB, Corsair H60 Hydro Series, Samsung SSD 850 EVO och lite mer hdd
1500:- plus frakt.
Funkar.
Återkommer i pm om en stund
Mvh
Intel Core i7-4770K@4Ghz, NZXT H440, ASUS Z87-DELUXE, Corsair HX1200i, ASUS GeForce STRIX GTX 980 4GB , Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB, Corsair H60 Hydro Series, Samsung SSD 850 EVO och lite mer hdd
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.